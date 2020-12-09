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Fiyat farklılıklarını görüştüler

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.12.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin’i makamında ziyaret etti.Ziyarette, Kütahya’daki tarım alanında yapılan çalışmalar, tarım ürünlerinde oluşan fiyat farklılıkları ve Kütahya Coğrafi İşaretli Ürünleri ile yöresel ürünler hakkında bilgi paylaşımında bulunularak, birlikte yürütülecek projeler değerlendirildi.Başkan Necati Gültekin, tarım alanında yapılan çalışma ve projelerden bahsederek, üye sorun ve çözüm önerilerinin, TOBB başta olmak üzere ilgili makamlara iletildiğini belirtti.Birlikte yapılacak projelerden memnuniyet duyduğunu dile getiren Gültekin nazik ziyaretinden dolayı Uygun’a teşekkür etti.

Fiyat farklılıklarını görüştüler

Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Kütahya’daki tarım alanında yapılan çalışmalar, tarım ürünlerinde oluşan fiyat farklılıkları ve Kütahya Coğrafi İşaretli Ürünleri ile yöresel ürünler hakkında bilgi paylaşımında bulunularak, birlikte yürütülecek projeler değerlendirildi.
Başkan Necati Gültekin, tarım alanında yapılan çalışma ve projelerden bahsederek, üye sorun ve çözüm önerilerinin, TOBB başta olmak üzere ilgili makamlara iletildiğini belirtti.
Birlikte yapılacak projelerden memnuniyet duyduğunu dile getiren Gültekin nazik ziyaretinden dolayı Uygun’a teşekkür etti.

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