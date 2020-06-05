YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Fiziksel mesafeli 2. cuma namazı kılındı

Fiziksel mesafeli 2. cuma namazı kılındı

AMASYA HABERLERİ  | 05.06.2020 16:46 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bugün ikinci cuma namazı kılındı.Merzifon’da normalleşme süreci kapsamında 74 gün sonra ilk cuma namazı önceki hafta 29 Mayıs 2020 Cuma günü kılınmasının ardından ikinci cuma namazı ise bugün Cumhuriyet Meydanı, Paşa Cami, Medrese Cami, Ulu Cami ve belirlenen diğer camilerde kalabalık bir cemaatle kılındı.Din görevlileri tarafından camilerin avlusu ile belirlenen alanlarda işaretlemeler yaptı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bugün ikinci cuma namazı kılındı.
Merzifon’da normalleşme süreci kapsamında 74 gün sonra ilk cuma namazı önceki hafta 29 Mayıs 2020 Cuma günü kılınmasının ardından ikinci cuma namazı ise bugün Cumhuriyet Meydanı, Paşa Cami, Medrese Cami, Ulu Cami ve belirlenen diğer camilerde kalabalık bir cemaatle kılındı.
Din görevlileri tarafından camilerin avlusu ile belirlenen alanlarda işaretlemeler yaptı. Cemaat, fiziksel mesafe kuralına uygun olarak 1,5 metre aralıklarla saf tuttu.
Aylar sonra ikinci cuma namazını kılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Merzifon halkı, virüs salgınının kısa sürede bitmesini temenni etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yeni bir aşk mı doğuyor? Yeni bir aşk mı doğuyor?
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Amasya Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:03
Sabah
04:59
Öğle
12:40
İkindi
16:39
Akşam
20:11
Yatsı
21:58

Amasya Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Canli Eczanesi
Merkez
Maden Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Öznur Eczanesi
Gumushacikoy
Hakan Eczanesi
Merzifon
Hatipoğlu Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı

Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Amasya'da 156 yıllık bando geleneği sokağa taşındı

Amasya'da 156 yıllık bando geleneği sokağa taşındı

Amasya Emniyet Müdürlüğü’nde Terfi Heyecanı

Amasya Emniyet Müdürlüğü’nde Terfi Heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.