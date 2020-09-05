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Fiziksel mesafeli sınav

SİNOP HABERLERİ  | 05.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda yapıldı.Daha önce 6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, korona virüs tedbirleri kapsamında 5 Eylül 2020 Cumartesi gününe ertelenmişti.Sınav binasına sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tek tek alınan öğrencilerin, girişte ateşleri ölçülerek, el dezenfektanı kullanmaları sağlandı.Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda 316 öğrencinin girdiği sınavla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, “Bugün 316 öğrencimiz Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı’na giriyor.

Sinop’un Gerze ilçesinde, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda yapıldı.
Daha önce 6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, korona virüs tedbirleri kapsamında 5 Eylül 2020 Cumartesi gününe ertelenmişti.
Sınav binasına sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tek tek alınan öğrencilerin, girişte ateşleri ölçülerek, el dezenfektanı kullanmaları sağlandı.
Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda 316 öğrencinin girdiği sınavla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, “Bugün 316 öğrencimiz Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı’na giriyor. Tedbir amaçlı velilerimizi okul bahçesine sokmuyoruz. Yine tedbir amaçlı ateşleri ölçüldükten sonra öğrencilerimizi sınav binasına alıyoruz. Velilerimizin içi rahat olsun; 316 öğrencimiz 19 salona dağıtıldı. 38 öğretmenimiz de sınav binasında görevlendirildi” dedi.

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Sinop Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:21
Akşam
19:14
Yatsı
20:39

Sinop Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Gökçe Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Çınar Eczanesi
Boyabat
Dolgun Eczanesi
Gerze
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Turkeli
Şifa Eczanesi
Erfelek
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