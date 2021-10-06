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fizy eylül ayının "en"leri belli oldu

06.10.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

fizy eylül ayının "en"leri belli oldu

İSTANBUL(AA) - Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy’de eylül ayının "en"leri belli oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre fizy'li müzik tutkunları sonbaharı karşılarken en fazla Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Yıldız Tilbe gibi usta isimlerin şarkılarını dinledi. Bu isimleri Edis, Sefo, Tarkan, Sura İskenderli ve Kurtuluş Kuş & Burak Bulut takip etti.

Eylül ayında fizy’de Edis’in "Arıyorum" isimli şarkısı en fazla dinlenen ve beğenilen parçalardan olurken, düetleri ile son dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un seslendirdiği "Baba Yak", "Sevmedim Deme" ve "Nabız" isimli parçalar da fizy’de geçen ay en fazla dinlenen ve beğenilen şarkılar oldu.

Sefo’nun "Bilmem mi?", Sura İskenderli’nin "YOK", Ece Mumay’ın "Peri", Zeynep Bastık ve Reynmen’in birlikte seslendirdiği "Yalan" ve Bilal Hancı ile Mustafa Ceceli’nin "Rüzgar" isimli düetleri de fizy’li müzik tutkunlarının eylülde en fazla dinlediği ve beğendiği şarkı oldu.

Ayla Çelik ve Hakan Altun’un "Seviyoruz Hala" isimli düeti ve Müslüm Gürses’in "Seni Yazdım" parçası ise platformun en fazla paylaşılanları arasında yer aldı.

- fizy’nin en çok dinlenen listelerinde pop müzik zirvede

Zengin repertuarı ile dinleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan fizy’de eylül ayında en çok dinlenen tür yine pop oldu. Popu sırasıyla "rap", "en iyiler/best of", "oldies /eski günler", "melankoli", "yeni çıkanlar" ve "arabesk" takip etti.

fizy editörleri tarafından titizlikle hazırlanan ve birbirinden farklı alternatiflerden sunan fizy listeleri arasında en çok tercih edilenler "En Yeniler Yerli", "fizy pop", "Akustik Mood", "90’lara Dönüş", "Günün Listesi", "Mutlu Şarkılar" ve "Sportif Rock" şeklinde sıralandı.

Geçen ay fizy’yi en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Konya, Adana, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya ve Çorlu izledi.

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