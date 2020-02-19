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Fizyomer ile İnönü Ziraat Odası Başkanlığı arasında protokol imzalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.02.2020 13:24 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü Ziraat Odası Başkanlığı ile Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında indirim anlaşması yapıldı.İnönü Ziraat Odası başkanlığında gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Ergün Erol, ”Kırsal kesim ve İnönü ilçesinde bulunan çiftçilerimizin her türlü sağlık problemlerinde indirimli bir şekilde tedavi görebilmeleri için Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile bir sözleşme imzaladık.İnönü çiftçilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Çiftçilerimiz adına tüm Fizyomer ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.Çiftçilerin topluma gıda sağlamanın yanı sıra çevreye ve topluma da yarar sağlayan birçok görevi yerine getirdiğinin altını çizen Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Şirket Müdürü Recep Balcılar, “Çiftçilerimiz yoğun ve ağır çalışma koşulları altında çalışmaktadır.

Fizyomer ile İnönü Ziraat Odası Başkanlığı arasında protokol imzalandı

Eskişehir İnönü Ziraat Odası Başkanlığı ile Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında indirim anlaşması yapıldı.
İnönü Ziraat Odası başkanlığında gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Ergün Erol, ”Kırsal kesim ve İnönü ilçesinde bulunan çiftçilerimizin her türlü sağlık problemlerinde indirimli bir şekilde tedavi görebilmeleri için Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile bir sözleşme imzaladık.İnönü çiftçilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Çiftçilerimiz adına tüm Fizyomer ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Çiftçilerin topluma gıda sağlamanın yanı sıra çevreye ve topluma da yarar sağlayan birçok görevi yerine getirdiğinin altını çizen Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Şirket Müdürü Recep Balcılar, “Çiftçilerimiz yoğun ve ağır çalışma koşulları altında çalışmaktadır. Biz kurum olarak daha sağlıklı olabilmeleri için anlaşma yapmış bulunmaktayız. 2 taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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