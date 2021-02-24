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Fizyomer ile Türk-İş Sendikalar Konfederasyonu arasında indirim anlaşması

24.02.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Fizyomer ile Türk-İş Sendikalar Konfederasyonu arasında indirim anlaşması

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında protokol imzalandı.Türk-İş İl Temsilciliği İl Başkanı Orhan Demir ve Fizyomer Şirket Müdürü Recep Balcılar arasında imzalanan protokol ile birlikte Türk-İş Sendikalarını kapsayan üyeler, Fizyomer tarafından verilen sağlık hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabilecek.Protokol sonrası konuşan Türk-İş İl Temsilciliği İl Başkanı Orhan Demir, “Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Türk-iş Sendikalarımızı kapsayan bir sözleşme imzaladık.

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında protokol imzalandı.
Türk-İş İl Temsilciliği İl Başkanı Orhan Demir ve Fizyomer Şirket Müdürü Recep Balcılar arasında imzalanan protokol ile birlikte Türk-İş Sendikalarını kapsayan üyeler, Fizyomer tarafından verilen sağlık hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabilecek.
Protokol sonrası konuşan Türk-İş İl Temsilciliği İl Başkanı Orhan Demir, “Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Türk-iş Sendikalarımızı kapsayan bir sözleşme imzaladık. Bu anlaşma ile birlikte Eskişehir bölgesinde yaklaşık 35 bin civarında üyesi olan Türk-iş konfederasyonunun bütün üyeleri ve 1. derece akrabaları bu hizmetten ve indirimden faydalanabilecekler. Üyelerimize böyle bir anlaşma ile hem kazanım sağlamak, hem de sağlık anlamında iyi bir anlaşma yapmak bizi çok mutlu etti. Tabi anlaşmayı imzalamadan önce hastaneyi gezme fırsatı bulduk. Hastanenin temizliği ve titizliği ve hastalarına verdiği hizmetleri yerinde görmüş olduk. Verdiği hizmetlerden ve özellikle hijyen ve temizlikten dolayı kendilerini tebrik eder teşekkürlerimi sunarım. Hastanede yeni açılan tedavi ve hizmetleri de gezdiğimizde hastanede oluşan kompleks bir yapıyı görmüş olduk. Bu anlamda başarılarının devamını dileriz. Tüm üyelerimiz bu hizmetlerden faydalanacaktır" dedi. Fizyomer Şirket Müdürü Recep Balcılar, “Yapılan protokol ile bu zorlu süreçte, işçilerimize destek vermek amacıyla hizmetlerimizde indirim uyguladık. Türk-İş Sendika üyelerine vereceğimiz indirimli sağlık hizmetini en iyi şekilde vereceğimize inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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