FKA’dan “Yeni Nesil Kooperatif Girişimciliği” eğitimi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Malatya’da bulunan kadın ve tarım kooperatiflerine yönelik “Yeni Nesil Kooperatif Girişimciliği” eğitimi verildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) toplantı salonunda düzenlenen eğitim programına, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, kadın ve tarım kooperatifleri başkanları ile ortakları katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya’da kooperatifçilik anlamında önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Yoğunlu, kooperatifçiliğin kurumsal bir yapı olduğunu iyi anlamamız gerektiğini belirterek, “Kooperatifçiliğin kurumsal yapı olması itibariyle kişilerden, insanların performansından bağımsız kendi kurumsal yapısıyla idari ve mali olarak sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunun için de temel olarak kooperatifçiliği iyi anlamamız, örneklerini iyi görmemiz gerekiyor. Biz de bu eğitimi aslında bu sebeple düzeliyoruz” diye konuştu. 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nde toplantının yapılmasının önemli bir anlamı da beraberinde getirdiğini vurgulayan Yoğunlu, şöyle konuştu:

“İnşallah kooperatifçiliğin ne demek olduğunu, bize nasıl fayda getireceğini iyi bir şekilde anlayarak normal bir tüzel işletmeden farkını bilerek ve bunun aslında bir taraftan da gelir getirici profesyonel bir yapı olduğunun farkında olarak ilerlememiz gerekiyor. Ben tekrardan katılımlarınız için teşekkür ediyorum.”

Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ ise kooperatifçiliğin aslında bir şirket olduğunu, bir şirket nasıl yönetiliyorsa kooperatiflerinde o şekilde yönetildiğini söyledi.

Türkiye’de son yıllarda çok sayıda kadın kooperatifinin açıldığını ifade eden Demirbağ, Malatya’da da birçok ilçede kadın kooperatiflerinin açıldığını, amaçlarının bütün ilçelerde kooperatif açmak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Karşıyaka Belediyesi Kooperatif Destekleme Merkezi Kooperatif-Kalkınma Uzmanı Alper Akbulut tarafından “Yeni Nesil Kooperatif Girişimciliği” sunumu gerçekleştirildi.

Program soru ve cevapların alınmasıyla sona erdi.

