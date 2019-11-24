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Flamengo Libertadores Kupası'nda şampiyon oldu, taraftar sokaklara döküldü

FUTBOL HABERLERİ  | 24.11.2019 08:45 | Son Güncelleme

Libertadores Kupası finalinde Flamengo, "Gabigol" lakaplı golcüsü Gabriel Barbosa'nın 89 ve 90+2'de attığı gollerle River Plate'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 3 dakikada gelen tarihi şampiyonluk sonrası Flamengo taraftarları sokağa döküldü ve çılgınlar gibi eğlendi.

Libertadores Kupası finalinde River Plate ile Flamengo karşılaştı. Mücadelenin 14. dakikasında Santos Borre ile öne geçen River Plate, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

'GABIGOL'DEN 3 DAKİKALIK ŞOV

Dakikalar 89'u gösterdiğinde sahneye Gabigol çıktı ve skoru eşitledi. Gabigol, 90+2. dakikada bir gol attı ve Flamengo'yu öne geçirdi.

Kalan kısa sürede gol olmadı ve Flamengo, 1-0 geriye düştüğü maçta River Plate'i 2-1 mağlup etti Libertadores şampiyonu oldu.

3 dakikada gelen tarihi şampiyonluk sonrası Flamengo taraftarları sokağa döküldü ve çılgınlar gibi eğlendi.

KAHRAMAN GABIGOL: TARİHİ BİR GÜN

Flamengo'ya şampiyonluğu getiren Gabigol, maç sonrası ise "Çok mutluyum. Tarihi bir gündeyiz. Aileme, taraftarlara ve Tanrı'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Hayatımın geri kalanında hep hatırlayacağım ve kulübün tarihinde sonsuza dek unutulmayacak bir yıl geçirdik. İnanılmaz gururluyum" ifadelerini kullandı.

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flamengo libertadores kupası river plate Gabigol gabriel barbosa

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