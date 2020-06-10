Flaş iddia! Arda Turan Beşiktaş yolunda

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Arda Turan ile Beşiktaş anlaşmak üzere. Daha önce Galatasaray ile anlaşma durumuna gelen fakat başkan Mustafa Cengiz tarafından veto edilen Arda Turan'a Galatasaray kapısı kapanmıştı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Arda Turan'ın Türkiye'de tek oynayabileceği takım Beşiktaş olarak geçti.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞMESİNE YER VERİLDİ

Sergen Yalçın’ın kısa süre önce Galatasaray’a dönmek isteyen Arda Turan’la bir görüşme yapması, dedikoduların bir anda patlamasına neden oldu. Görüşmeyle ilgili hem Sergen hem de Arda, “biz abi kardeşiz. Bayramlaştık. Ne var bunda. Hal hatırda soramayacak mıyız?” diyerek görüşme hakkında açıklamalar yapsalar da herkesin kafası karıştı.

"ABİ GİBİDİR"

Bu dedikodular üzerine Arda Turan’ın yakın çevresi ise, “Fatih hoca Arda için baba gibiyse, Sergen de abi gibidir. Arda’nın Sergen taklitlerini bir görseniz yerlere yatarsınız. Arda’nın Galatasaray’a dönmek istediğini herkes biliyor. Artık sır değil. Ama olmazsa boşta kalacak değil. Beşiktaş’a gider oynar tabii” yorumu yapıyorlar.

