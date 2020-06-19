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Flaş iddia! Fenerbahçe, Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.06.2020 18:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor... Beşiktaş ile olan sözleşmelerinin sonuna gelen Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün eski takımları Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıkları iddia edildi.

Önümüzdeki sezon için bonservis ücreti olmayan düşük maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile olan sözleşmelerinin sonuna gelen eski oyuncuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün transferlerini bitirme noktasına geldi.

Vuvuzela Sports'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, iki eski oyuncusu Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile anlaşma sağladı. Söz konusu habere göre iki ismin de yıllık 1'er milyon Euro kazanacakları belirtildi.

Fenerbahçe'nin Caner Erkin ile 1 sezonluk anlaşmaya vardığı aktarılırken Gökhan Gönül ile ise 1+1 yıllık ön protokolün imzalandığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın iki oyuncu ile henüz sözleşme imzalamamış olması sonrası Türkiye'de kalacak ikili, eski takımları Fenerbahçe ile yeni sezonda mücadele etmeye hazırlanıyorlar.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BEŞİKTAŞIMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN. TEKNİK HEYET, OYUNCULAR, YÖNETİCİLER, ÇALIŞANLAR... GEÇİCİDİR KALICI OLAN TARAFTAR VE KULÜPTÜR... LİGİN BABASI BEŞİKTAŞ SEN ÇOK YAŞA .
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