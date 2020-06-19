Flaş iddia! Fenerbahçe, Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile anlaştı

Önümüzdeki sezon için bonservis ücreti olmayan düşük maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile olan sözleşmelerinin sonuna gelen eski oyuncuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün transferlerini bitirme noktasına geldi.
Vuvuzela Sports'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, iki eski oyuncusu Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile anlaşma sağladı. Söz konusu habere göre iki ismin de yıllık 1'er milyon Euro kazanacakları belirtildi.
Fenerbahçe'nin Caner Erkin ile 1 sezonluk anlaşmaya vardığı aktarılırken Gökhan Gönül ile ise 1+1 yıllık ön protokolün imzalandığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın iki oyuncu ile henüz sözleşme imzalamamış olması sonrası Türkiye'de kalacak ikili, eski takımları Fenerbahçe ile yeni sezonda mücadele etmeye hazırlanıyorlar.
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