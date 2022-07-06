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Fleboloji’de geleceğin öncüleri İstanbul’da buluşacak

06.07.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

INVAMED'in diamond sponsoru olduğu 19. Dünya Fleboloji Kongresi, 12-16 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek - INVAMED Başkanı Raşit Dinç: - "Herkes için daha sağlıklı bir dünya hedefiyle bilimsel buluşların ve devrim niteliğindeki tedavilerin peşindeyiz. 4 yılda bir gerçekleşen ve flebolojinin en iyilerini 19. kez bir araya getiren Dünya Fleboloji Kongresi'nde INVAMED olarak sağlık profesyonelleri ile buluşmak ve yeni teknolojilerimizi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Fleboloji Birliği (UIP) tarafından düzenlenen ve dünyanın prestijli fleboloji (toplardamar hastalıkları) toplantılarından olan Dünya Fleboloji Kongresi’nin 19. buluşmasına, İstanbul ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

INVAMED'den yapılan açıklamada, Avustralya’nın Melbourne şehrinde toplanan UIP Genel Kurulu'nun, damar hastalıkları alanında geleceğe yön verecek son gelişmelerin tartışılacağı 19. Dünya Fleboloji Kongresi’nin Türkiye’de yapılmasına karar verdiği anımsatıldı.

Açıklamaya göre, 5 kıtadan 70'den fazla üye derneğiyle küresel düzeyde flebolojiyi temsil eden ve en üst düzey kuruluş olan UIP, 4 yılda bir gerçekleştirdiği Dünya Fleboloji Kongresi ile dünyanın en önemli kanaat önderlerini ve sektör temsilcilerini 12-16 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da bir araya getirecek.

Kongrede 56 farklı ülkeden, toplam 246 oturum başkanı ve konuşmacının yer alması bekleniyor. 19. Dünya Fleboloji Kongresi’nin diamond sponsoru INVAMED, 5 gün sürecek olan toplantıda workshop, uygulamalı eğitimler, uydu sempozyumları gibi farklı etkinlikler ile yeni geliştirdiği sağlık teknolojilerini flebolojinin en iyileri ile buluşturacak.

- Herkes için daha sağlıklı bir dünya hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 4 yılda bir gerçekleşen Dünya Fleboloji Kongresi’nin 19. kez Türkiye'de toplanmasının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“INVAMED Üretim Kampüsü'nde deneyimli ve idealist ekibimizle gerçekleştirdiğimiz inovasyon çalışmaları, hastalara fayda sağlayacak ürün ve hizmetleri daha da geliştirme kararlılığımızın en önemli göstergesidir. Herkes için daha sağlıklı bir dünya hedefiyle bilimsel buluşların ve devrim niteliğindeki tedavilerin peşindeyiz. 4 yılda bir gerçekleşen ve flebolojinin en iyilerini 19. kez bir araya getiren Dünya Fleboloji Kongresi'nde INVAMED olarak sağlık profesyonelleri ile buluşmak ve yeni teknolojilerimizi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”

Kongrenin Türkiye'de düzenlenmesinde büyük emek ve katkıları olan ve aynı zamanda kongre başkanlığı görevini üstlenen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt ise bu kongrenin ülke için büyük bir prestij olduğunu belirterek, “Kovid salgını nedeniyle 2-3 yıl ara verilen uluslararası büyük kongreler İstanbul’da UIP ile başlıyor. Beş kıtadan 2 bin hekim ve sektör temsilcisi bir araya gelecek, damar hastalıkları konusunda tüm yenilikleri tartışacak. Tüm hazırlıklarımız tamam ve bu prestijli kongreyi İstanbul’da düzenlediğimiz için gururluyuz.” ifadelerini kullandı.

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