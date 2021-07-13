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FLO, bayrama özel indirim kampanyası başlattı

13.07.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FLO, bayrama özel indirim kampanyası başlattı

İSTANBUL (AA) - FLO, bayrama özel yüzde 50'ye varan indirim kampanyasını tüketicilerle buluşturdu.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, şirket her bayram büyük indirim kampanyaları sunuyor.

Sürekli yenilenen tasarımlarıyla, tüketicilerin tarz ve yaşına uygun modelleri bir arada bulunduran FLO, bayrama özel başlattığı yüzde 50'ye varan indirim kampanyasıyla avantajlı alışveriş keyfi yaşatıyor.

Geniş marka ve ürün çeşidiyle FLO, stiline özen gösteren kadın, erkek ve çocuklara bayram kombinlerinin en gözde parçalarını çok özel fiyat avantajı ile tüketici ile buluştururken, kadın ve erkeklere özel klasik ayakkabılardan sneakerlara, casual modellerden yaz mevsiminin enerjisini yansıtan sandalet modellerine kadar pek çok ayakkabı seçeneği bir arada bulunabiliyor.

Pek çok global markanın 2021 yaz koleksiyonuna ve bayram kombine eşlik edecek parçalara www.flo.com.tr ve FLO mağazalarından ulaşılabiliyor.

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