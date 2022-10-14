FLO, BlindLook iş birliğiyle görme engellilere erişilebilir alışveriş deneyimi sunuyor

İSTANBUL (AA) - FLO, BlindLook iş birliğiyle görme engellilere erişilebilir alışveriş deneyimi sunmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO, 15 Ekim Beyaz Baston Günü kapsamında görme engelliler için özgürlük teknolojileri geliştiren Blindlook iş birliğine giderek bir ilke daha imza attı.

İş birliği kapsamında, FLO ile Ayak Uydur Hayata sloganıyla tüketicilerine seslenen marka, ayakkabı alışverişinde engellileri kaldırıyor. Herkes özgürce hayata ayak uydurabilsin diye FLO görme engellilerin özel gereksinimlerine uygun erişilebilir bir hizmet modeline geçiş yapıyor.

FLO, iş birliği kapsamında BlindLook’un geliştirdiği sesli simülasyon teknolojisi aracılığıyla görme engelli müşterilerinin flo.com.tr ve FLO mobil uygulamasını rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Burak Övünç, hayata geçirdikleri uygulama ile 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü’nün anlamına uygun bir adım atmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Övünç, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir geleceğe olan inancımızla engelsiz bir alışveriş platformu olmak için sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Herkesin ayakkabıcısı olma misyonumuz doğrultusunda özel gereksinimlere uygun yeni nesil çözümler üretmek için çalışıyoruz. BlindLook ile iş birliği yaparak engelleri teknoloji ile aştığımız daha erişilebilir bir dünya için gönüllü bir adım attık. Online alışverişte görme engelli müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde hizmet veren Türkiye’nin ilk erişebilir alışveriş deneyimi sunan moda perakende markası olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm sektörel paydaşlarımızı da 1 milyon görme engelli vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için attığımız adımlara ortak olmaya davet ediyoruz."

BlindLook Kurucu Ortağı Sadriye Görece ise Türkiye'de 1 milyon görme engelli birey yaşadığını, görme engelli kitlenin ailesini ve yakın çevresini de dahil ettiğimizde, 5 milyon kişinin hayatına dokunan bir kapsayıcılık örneğine imza attıklarını açıkladı.

Görece, "Bizim için herkesin özgürce ve bağımsızca yaşayabildiği bir dünya mümkün. İşte bu dünyanın dönüşümüne FLO gibi öncü markalar eşlik ediyor. Bu partnerlik görme engellilerin dışarıda özgürce adımlar atmasını ve kendi ayakları üzerinde durma çabalarını da destekliyor. FLO’ya eşit ve engelsiz bir dünya hayalimizi paylaştığı ve bu hayali destekleyip, büyüttüğü için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

