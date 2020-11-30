YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Flo, ev grubu ürünleriyle kış mevsimini sıcak karşılıyor

Flo, ev grubu ürünleriyle kış mevsimini sıcak karşılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.11.2020 14:21 | Son Güncelleme

Flo Panduf Koleksiyonu'ndaki modeller, iç yapısıyla ısıyı muhafaza ediyor, kış boyunca ayakları sıcak tutuyor

İSTANBUL (AA) - Flo, ev grubu ürünleriyle de kış mevsimini sıcak karşılıyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, özel desenleriyle ve lacivert, kırmızı, gri, siyah, kahverengi, pembe, bej ve bordo gibi renkleriyle öne çıkan Flo panduflar, bileğe kadar uzanan boğazlı ve yumuşacık tabanlı terlik seçenekleriyle kadın ve erkeklerin ev konforuna katkı sağlıyor.

Flo Panduf Koleksiyonu'ndaki modeller, iç yapısıyla ısıyı muhafaza ediyor, kış boyunca ayakları sıcak tutarken, kaymaz taban özelliğiyle de adımların güvenle atılmasını sağlıyor.

Flo panduflar, rahatlığı tamamlarken aynı zamanda şık görünme fırsatı tanıyor ve gündelik kombinleri renklendiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:31
Sabah
08:02
Öğle
12:58
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.