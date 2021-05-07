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Flo'dan bayrama özel indirim kampanyası

07.05.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flo'dan bayrama özel indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Flo, internet sitesinde bayrama özel yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı.

Flo'nun açıklamasına göre, kampanya kapsamında kadın, erkek ve çocuklar için casual modellerden klasik ayakkabılara, rahat tabanlı modellerden yaz mevsimine uygun sandaletlere kadar pek çok ayakkabı seçeneği sunuluyor.

Kinetix, Lumberjack, Nine West, Butigo, Polaris, Mercedes, Nike, Puma, Adidas, U.S.Polo Assn ve Hummel gibi markaların ilkbahar-yaz koleksiyonlarına www.flo.com.tr sitesinden ulaşılabiliyor.

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