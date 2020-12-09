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Flo'dan Karaman'a yeni mağaza

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.12.2020 11:09 | Son Güncelleme

Flo'dan Karaman'a yeni mağaza

İSTANBUL (AA) - Flo, Park Karaman AVM'de açtığı 824 metrekarelik yeni mağazası ile yurt içinde büyümeye devam ediyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, Flo, Karaman'daki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Mağaza ağını her yıl daha da büyüten Flo, ulaşılabilir fiyatlı, kaliteli ve dünya trendlerine uygun ürünlerini Park Karaman AVM'deki 824 metrekarelik yeni mağazasında bölge halkının beğenisine sunarken, yurt içindeki mağaza sayısını da her geçen gün artırıyor.

Güncel moda ve geniş ürün yelpazesini ulaşılabilir fiyatlar ile sunan Flo, Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarının yanı sıra online ayakkabı alışveriş sitesi "www.flo.com.tr" ile de hizmet veriyor. Flo, yurt dışında da mağaza sayısını artırarak global marka olmak yolunda ilerliyor.

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