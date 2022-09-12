YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. FLO'dan yeni sezon koleksiyonu

FLO'dan yeni sezon koleksiyonu

12.09.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FLO'dan yeni sezon koleksiyonu

İSTANBUL (AA - FLO, günün her anına eşlik edecek yüzlerce modelin yer aldığı, sonbahar/kış koleksiyonuyla yüzlerce modeli 7’den 70’e her kesimin beğenisine sunuyor.

FLO açıklamasına göre, sonbahara uygun renkteki klasik model ayakkabılar, sneakerlar, makosenler, toka, kalın taban ve renk detaylarıyla göz alıcı kombinlerin en rahat eşlikçisi oluyor.

Günlük modunu stiline taşımak isteyen kadınlar için siyah, beyaz ve bej renkleriyle öne çıkan sneakerlar renkli şeritler ve kalın taban detaylarıyla kombinlerin göz alıcı parçası oluyor. Çantalar ise FLO koleksiyonunda sezon trendlerini tüm şıklığıyla yansıtıyor

Erkeklerin ofis hayatının ve özel günlerinin en önemli tamamlayıcısı olan klasik ayakkabılar FLO Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nda deri, rugan ve süet seçenekleri ile yer alıyor. Bağcıklı ve düz modelleri, kahverengi, siyah, lacivert, haki gibi her kombine eşlik edebilecek renkleri ve farklı taban alternatifleri ile koleksiyonun en önemli parçaları arasında dikkati çekiyor. Casual ayakkabılar da FLO’da müşterileri bekliyor.

Her renk ayakkabının yer aldığı sonbahar/kış koleksiyonunda, siyah, beyaz, pembe, gri ve lacivert renkli ayakkabılar hem okulda hem günlük hayatta kolaylıkla kullanılabilecek modeller arasında öne çıkıyor. Cırt cırt detayları ve renkli şerit detaylarıyla dikkati çeken modeller miniklerin rahat adımlar atmasını sağlıyor.

FLO'nun yeni sezon tüm kadın, erkek ve çocuk koleksiyonunu daha yakından görmek isteyenler FLO mağazalarını ve "www.flo.com.tr" internet adresini ziyaret edebilir.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlarKasımpaşa-Galatasaray maçından notlar
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildiŞehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
Anahtar Kelimeler:
FLO

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:34
Öğle
13:06
İkindi
16:38
Akşam
19:27
Yatsı
20:48
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.