FLO'dan yeni sezon koleksiyonu

İSTANBUL (AA - FLO, günün her anına eşlik edecek yüzlerce modelin yer aldığı, sonbahar/kış koleksiyonuyla yüzlerce modeli 7’den 70’e her kesimin beğenisine sunuyor.

FLO açıklamasına göre, sonbahara uygun renkteki klasik model ayakkabılar, sneakerlar, makosenler, toka, kalın taban ve renk detaylarıyla göz alıcı kombinlerin en rahat eşlikçisi oluyor.

Günlük modunu stiline taşımak isteyen kadınlar için siyah, beyaz ve bej renkleriyle öne çıkan sneakerlar renkli şeritler ve kalın taban detaylarıyla kombinlerin göz alıcı parçası oluyor. Çantalar ise FLO koleksiyonunda sezon trendlerini tüm şıklığıyla yansıtıyor

Erkeklerin ofis hayatının ve özel günlerinin en önemli tamamlayıcısı olan klasik ayakkabılar FLO Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nda deri, rugan ve süet seçenekleri ile yer alıyor. Bağcıklı ve düz modelleri, kahverengi, siyah, lacivert, haki gibi her kombine eşlik edebilecek renkleri ve farklı taban alternatifleri ile koleksiyonun en önemli parçaları arasında dikkati çekiyor. Casual ayakkabılar da FLO’da müşterileri bekliyor.

Her renk ayakkabının yer aldığı sonbahar/kış koleksiyonunda, siyah, beyaz, pembe, gri ve lacivert renkli ayakkabılar hem okulda hem günlük hayatta kolaylıkla kullanılabilecek modeller arasında öne çıkıyor. Cırt cırt detayları ve renkli şerit detaylarıyla dikkati çeken modeller miniklerin rahat adımlar atmasını sağlıyor.

FLO'nun yeni sezon tüm kadın, erkek ve çocuk koleksiyonunu daha yakından görmek isteyenler FLO mağazalarını ve "www.flo.com.tr" internet adresini ziyaret edebilir.

