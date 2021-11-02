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Flo'dan yüzde 60'a varan indirim kampanyası

02.11.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flo'dan yüzde 60'a varan indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Flo, kış alışverişini en uygun şekilde tamamlamak isteyenler için 3 Kasım'a kadar geçerli yüzde 60'a varan indirim kampanyası başlattı.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında indirim avantajı, her çeşit ayakkabı, bot ve çizme modellerinin yanı sıra aksesuar ve giyim dahil tüm ürünlerde geçerli olacak.

Gardıroplarını yenilemek ve hayatın farklı alanlarına kombinleri ile ayak uydurmak isteyenler için çok sayıda alternatifi bir araya getiren Flo, kış kombinlerine şık dokunuşlar yapmak isteyenleri bekliyor.

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