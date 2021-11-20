YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. FLO'nun "Efsane İndirim Günleri" 22 Kasım'da başlıyor

FLO'nun "Efsane İndirim Günleri" 22 Kasım'da başlıyor

20.11.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FLO'nun "Efsane İndirim Günleri" 22 Kasım'da başlıyor

İSTANBUL (AA) - FLO, bu yıl da kasım ayının son haftasına özel geleneksel indirim kampanyası kapsamında yüzde 70'e varan indirimleri tüketicilere sunuyor.

FLO açıklamasına göre, 22 Kasım’da başlayacak "Efsane İndirim Günleri"nde seçili ürünlerde avantajlı fırsatlar, FLO mağazalarında ve "www.flo.com.tr"de alışveriş severlerin ilgisine sunuluyor.

Sneakerdan bota, çizmeden outdoor modellere kadar tüm kategorilerde farklı indirim oranları uygulanan FLO “Efsane İndirim Günleri”nde konforu ve rahatlığı ile dikkati çeken ayakkabılar tüketicileri bekliyor.

Kampanyada kadın, erkek ve çocuklar için trend ürünlerin yanı sıra global markaların yeni modellerinde de indirimler bulunuyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Milli kalecilerin Dünya Kupasına katılma inancı tamMilli kalecilerin Dünya Kupasına katılma inancı tam

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Kasım Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:50
Öğle
12:55
İkindi
15:26
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.