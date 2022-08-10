FLO'nun geleneksel Büyük Yaz İndirimi fırsatlarla başladı

İSTANBUL (AA) - FLO, Büyük Yaz İndirimi ile kadın, erkek ve çocuklar için casual ayakkabıdan terliğe, sneakerlara, çantalara kadar pek çok alternatifi 14 Ağustos'a kadar 69 TL'den başlayan fiyatlarla modaseverlerin beğenisine sunuyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, sneaker, loafer, topuklu ayakkabı ve babet gibi her kadının tarzına uygun modellerden erkekler için maskülen şıklığın en kusursuz parçalarına, her harekete kolaylıkla eşlik eden ve miniklerin ilgisini çeken çocuk modellerinden kombinlerin vazgeçilmezi çantalara kadar birbirinden farklı yüzlerce trend model, yaz sezonunda uygulanan indirim kampanyası ile dikkati çekiyor.

