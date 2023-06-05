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Floor Curling Gençler Türkiye Şampiyonası Karaman’da başladı

05.06.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da Okul Sporları Floor Curling Gençler Türkiye Şampiyonası başladı.

Floor Curling Gençler Türkiye Şampiyonası Karaman’da başladı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen ve Yunus Emre Spor Salonu’nda 3 gün sürecek Okul Sporları Floor Curling Gençler Türkiye Şampiyonasına 27 ilden 42 takım ve toplam 112 sporcu katıldı. Karaman Vali Vekili Oğuz Şenlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, Spor Şube Müdürü Ufuk Aktaş, sporcular ve vatandaşların katıldığı açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, "Türk Dili’nin Başkenti, hoşgörü şehri Karaman’ımızın ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Gençler Türkiye Şampiyonası’nda 27 ilden 42 okul takımımız ve toplam 112 sporcumuz 3 gün boyunca Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek. İlk gününden son gününe kadar heyecan dolu yarışmalara sahne olacak şampiyonada tüm sporcu, antrenör ve hakemlerimize başarılar diliyor, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Vekili Oğuz Şenlik’in açılış atışıyla başlayan şampiyona, genç kızlar müsabakaları ile devam etti.

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