Floyd Mayweather'dan Khabib Nurmagomedov'a yeni mesaj

Floyd Mayweather'dan Khabib Nurmagomedov'a yeni mesaj

1 / 6 Tüm zamanların en iyisi olarak gösterilen şampiyon boksör Floyd Mayweather, Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti.

2 / 6 Dövüşe hazır olduğunu belirten Mayweather, "Khabib benim McGregor'ı nakavt edemediğimi söylüyormuş. Ama Khabib sen de demek benim artıklarımla dövüşüyorsun" dedi.

3 / 6 İki dövüşçünün meydan okumalarına rağmen henüz planlanmış bir dövüş yok. Muhtemel bir karşılaşmanın 2019 yılının başında olması bekleniyor.

4 / 6 Khabib Nurmagomedov'un 5 milyon dolardan aşağı ödüllü bir dövüşe sıcak bakmadığı da Rus basınında yer aldı.

5 / 6 İrlandalı Connor McGregor’u yenerek unvanını koruyan Khabib’in, “Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0’a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır” sözlerine karşılık veren Mayweather,