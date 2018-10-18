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Floyd Mayweather'dan Khabib Nurmagomedov'a yeni mesaj

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.10.2018 22:25 | Son Güncelleme

Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul eden Floyd Mayweather yeni bir mesaj yayınladı.

Floyd Mayweather'dan Khabib Nurmagomedov'a yeni mesaj

Floyd Mayweather'dan Khabib Nurmagomedov'a yeni mesaj

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Tüm zamanların en iyisi olarak gösterilen şampiyon boksör Floyd Mayweather, Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti.

Tüm zamanların en iyisi olarak gösterilen şampiyon boksör Floyd Mayweather, Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti.
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Dövüşe hazır olduğunu belirten Mayweather, "Khabib benim McGregor'ı nakavt edemediğimi söylüyormuş. Ama Khabib sen de demek benim artıklarımla dövüşüyorsun" dedi.

Dövüşe hazır olduğunu belirten Mayweather, "Khabib benim McGregor'ı nakavt edemediğimi söylüyormuş. Ama Khabib sen de demek benim artıklarımla dövüşüyorsun" dedi.
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İki dövüşçünün meydan okumalarına rağmen henüz planlanmış bir dövüş yok. Muhtemel bir karşılaşmanın 2019 yılının başında olması bekleniyor.

İki dövüşçünün meydan okumalarına rağmen henüz planlanmış bir dövüş yok. Muhtemel bir karşılaşmanın 2019 yılının başında olması bekleniyor.
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Khabib Nurmagomedov'un 5 milyon dolardan aşağı ödüllü bir dövüşe sıcak bakmadığı da Rus basınında yer aldı.

Khabib Nurmagomedov'un 5 milyon dolardan aşağı ödüllü bir dövüşe sıcak bakmadığı da Rus basınında yer aldı.
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İrlandalı Connor McGregor’u yenerek unvanını koruyan Khabib’in, “Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0’a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır” sözlerine karşılık veren Mayweather,

İrlandalı Connor McGregor’u yenerek unvanını koruyan Khabib’in, “Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0’a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır” sözlerine karşılık veren Mayweather,
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dövüşü organize etmek isteyen medya kuruluşlarına, “Çek defterlerinizi çıkarın” demiş ve “Las Vegas’ı tekrar harika yapalım” ifadelerini kullanmıştı. (CNN Türk)

dövüşü organize etmek isteyen medya kuruluşlarına, “Çek defterlerinizi çıkarın” demiş ve “Las Vegas’ı tekrar harika yapalım” ifadelerini kullanmıştı. (CNN Türk)
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Anahtar Kelimeler:
Khabib Nurmagomedov floyd mayweather

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