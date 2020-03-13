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Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs semineri

İZMİR HABERLERİ  | 13.03.2020 17:34 | Son Güncelleme

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundaki kurum personelleri ve hükümlülere, Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs hakkında bilgilendirme semineri verildi.Çin’den yayılan ve Türkiye’ye ulaşan koronavirüs hakkında tedbirler üst seviyeye çıkartılırken, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda bir seminer verildi.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundaki kurum personelleri ve hükümlülere, Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs hakkında bilgilendirme semineri verildi.
Çin’den yayılan ve Türkiye’ye ulaşan koronavirüs hakkında tedbirler üst seviyeye çıkartılırken, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda bir seminer verildi. Foça İlçe Sağlık Müdürlüğünden Doktor İlhan Gürbüz tarafından kurum personelleri ve hükümlülere yönelik seminerde, koronavirüs hakkında merak edilenler tartışıldı.
Toplantıda Dr. İlhan Gürbüz, virüs ile ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, vatandaşların bu konuda endişe etmemeleri gerektiğini söyledi. Dr. İlhan Gürbüz, amaçlarının vatandaşların korku ve paniğe kapılmasını önlemek olduğunu belirterek, gerekli önlemleri alarak enfeksiyonların bulaşma riskinin önlenebileceğini ifade etti.

Basit işlemlerle virüse karşı önlem alınabilir
Vatandaşların, basit işlemlerle virüse karşı önlem alabileceğinin altını çizen Dr. İlhan Gürbüz, kişinin kendisi ve ailesi için herkesçe bilinen basit korunma yöntemleri ile hastalıktan korunabileceğini aktardı. Dr. İlhan Gürbüz, "Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığını bildiğimiz için enfekte olduğunu düşündüğümüz, temasta bulunmamız gereken kişilerden korunmak için maske takmamız önemlidir. Örneğin; bir solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsak, hastalığı başkalarına yaymamak için maske takmak en önemli uygulamalardan biri olacaktır. Bu, diğer virüslerden korunmak için de güzel bir adım ancak tüm gün boyunca maske takıp dolaşmalıyız gibi bir algı ortaya çıkmasın" dedi.
Öte yandan konferans çıkışı Foça İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, karbonmonoksit ve tansiyon ölçümü yaparak personel ve hükümlülere çıkan test sonuçlarına göre bilgi verdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gümüş, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da sağlık personellerinden bilgi aldı.

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