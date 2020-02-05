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Foça’da halk toplantısı

İZMİR HABERLERİ  | 05.02.2020 09:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Foça ilçesinde halk toplantısı yapıldı.

İzmir’in Foça ilçesinde halk toplantısı yapıldı. Yerel yetkililerle halkın bir araya geldiği toplantıda Foça ile ilgili konularda bilgilendirme yapılırken, şikayet edilen konular da not alındı.

İzmir’in Foça ilçesinde Reha Midilli Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Foça Kaymakamı Ali Çetin başkanlık etti. Foça Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ası belediyenin faaliyet ve yetki alanlarıyla ile ilgili konularda yapılanları anlatırken şikayetleri de yanıtladı. Foça İlçe Jandarma Komutanı, Foça Emniyet Müdür Vekili, Foça Milli Eğitim, Halk Eğitim Merkezi müdürleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube müdürleri, daire amirleri ve muhtarların da hazır bulunduğu toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sokak hayvanlarının durumu, çöp sorunu, limanda bağlı teknelerin atıklarını denize boşaltmalarının denetlenmesi, pazar yeri, otopark, bağlı olmayan mahallelerin kanalizasyon sorunları, park bahçe düzenlemeleri, gezi tekneleri, kaçak balık avcılığı, kaldırım işgalleri ile ilgili konular gündeme getirildi. Yetkililer bazı konuların çözümünün birkaç kurul ve kurumun iznine tabi olduğunu, bazı konuların karar alma süreçlerinin bürokratik nedenlerle uzun süreçler alabileceği belirtildi. Foça Kaymakamı Ali Çetin, halk ve yerel yönetim işbirliği ile sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi. Ali Çetin, “Halk toplantılarını yasa doğrultusunda 3 yıldır her ay değişik bir mahallemizde yapıyoruz. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Dertleri dinliyoruz. Ne kadar çok çözebilirsek sizler de, bizler de o kadar çok mutlu oluyoruz” dedi.

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