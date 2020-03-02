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Foçalı minik sporcular turnuvaya hazır

İZMİR HABERLERİ  | 02.03.2020 09:20 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenecek Eurasia Open International Karate Championship hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Foçalı minik karateci kardeşler Kerem Çağatay Yüksel ve Kaan Yüksel, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırız" dedi.Türkiye Karate Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve bu yıl ilki 6-8 Mart tarihleri arasında İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan Eurasia Open International Karate Championship hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Foçalı minik karateci kardeşler Kerem Çağatay Yüksel ve Kaan Yüksel, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırız" diyerek umut verdi.

Foçalı minik sporcular turnuvaya hazır

İstanbul’da düzenlenecek Eurasia Open International Karate Championship hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Foçalı minik karateci kardeşler Kerem Çağatay Yüksel ve Kaan Yüksel, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırız" dedi.
Türkiye Karate Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve bu yıl ilki 6-8 Mart tarihleri arasında İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan Eurasia Open International Karate Championship hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Foçalı minik karateci kardeşler Kerem Çağatay Yüksel ve Kaan Yüksel, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırız" diyerek umut verdi. Antrenör Kudret Yüksel, "Foçalı karateci sporcuların başarı grafiği her geçen gün artarak devam ediyor. Katıldığımız müsabakalarda dereceler alıp, Foça’yı en iyi şekilde temsil etme başarısını gösteren sporcularımıza gerekli desteği vermek bizim görevimizdir" dedi.

Foçalı minik sporcular turnuvaya hazır

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