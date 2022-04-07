Folkart Vega'da anahtar teslim süreci başladı

İSTANBUL (AA) - Folkart tarafından 12 Ekim 2018’de lansmanı yapılan Folkart Vega Projesi'nde dün itibarıyla anahtar teslim süreci başladı.

Folkart'tan yapılan açıklamaya göre, adını Lir Takımyıldızı’ndaki en parlak yıldızdan alan Folkart Vega, İzmir Körfezi’nin tam karşısında, merkezde yer alıyor ve 843 konut ile 53 ticari alandan oluşuyor. Folkart Vega’ya yatırım yapanlar, Türk lirası bazında bileşik enflasyonun, dövizde yaşanan artışa rağmen dolar ve avronun çok üzerinde getiri elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yaklaşık 1 milyar 650 milyon liralık yatırım değerine sahip Folkart Vega’yı, salgına rağmen zamanında teslim etmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Vega projesinin lansmanını İstanbul-İzmir otoyolunun hizmete girmesinden kısa bir süre sonra yaptıklarını hatırlatan Sancak, "O gün İzmir’in artık çok daha kolay ulaşılabilen bir kent haline geldiğini vurgulamış ve bunun kent ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söylemiştim. Anahtar tesliminden hemen önce de 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdi. İzmir artık tüm yolların çıktığı kent. Kısaca ‘Tüm yollar İzmir’e çıkar’ da diyebiliriz. Pandemi döneminden önce başlayan ve devam eden beyaz yakalı göçü artarak sürüyor." açıklamasında bulundu.

Folkart olarak imza attıkları nitelikli projelerle hem kent kültürüne hem de ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerinin kaydeden Sancak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Folkart Gallery ve çeşitli alanlardaki destekler ile kentin kültür, sanat hayatına katkı sağlıyoruz. Sponsorluklar ile bu güzel kentin takımlarını destekliyoruz. ‘Folkart yaparsa en iyisini yapar, Folkart’a yatırım yapan da çok iyi kazanç sağlar’ anlayışı markamıza olan güveni simgeliyor. Pandemi dönemine rağmen Vega’yı söz verdiğimiz, planladığımız ve tasarladığımız gibi zamanında teslim ettiğimiz için çok mutluyuz.”

- Folkart’ın yürüttüğü projelerin toplam yatırım değeri 25 milyar TL

Saya Grup bünyesindeki Folkart, günümüzde 8 ayrı proje için projelendirme ve inşaat çalışmalarına devam ediyor. Folkart’ın İzmir dışındaki ilk projesi olan Folkart Nefes İstanbul’da geniş bahçeli, özel havuzlu müstakil yaşam tarzına uygun 96 villa bulunuyor. Folkart Nefes İstanbul ve İzmir Urla Bademler’deki Folkart Country Urla projelerinin yapımı hızla devam ediyor.

İzmir’den çıkan Türkiye’nin en büyük inşaat firması olmak için hedeflerine adım adım ilerleyen Folkart, bugüne kadar 16 farklı projeye imza attı. Folkart’ın, yaptığı ve şu an yürüttüğü tüm projelerin toplam yatırım değeri, 25 milyar TL’yi buluyor.

Folkart Vega’da satışların yüzde 37,8’i lansmanın ardından gelen ilk üç ay içinde gerçekleşti. İlk yıl yüzde 72,8’lik satış oranına ulaşılırken, inşaat tamamlanmadan proje yeni sahipleri ile buluştu. Vega’da ciddi oranda Avrupa merkezli yabancı satışı da gerçekleşti.

Folkart Vega hem yatırımcısına kazanç sağladı hem de ‘pandemi süreci’ gibi kritik bir dönemde istihdamı destekledi. Vega’da ilk günden inşaat tamamlandığı güne kadar, yaklaşık 4 bin 500 kişi çalıştı. Özel peyzaj ve yeşil alanlara sahip proje, özerk bahçe kullanım alanları içeriyor, farklı yükseklikte üç kule ve yatay bir bloktan oluşuyor.

Folkart Vega’nın ilk konut sahipleri iş dünyasından Nedim Saba ve Eli Alharal ile tiyatro sanatçısı Volkan Severcan oldu. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve Folkart Genel Müdürü Metin Sancak’tan anahtarlarını teslim aldılar.

Folkart Vega projesinin anahtar teslim süreci Folkart Müşteri Hizmetleri Departmanı tarafından gerçekleştiriliyor. Kalite Kontrol ve Müşteri Hizmetleri Departmanlarının 3 aşamalı detaylı kontrolleri sonrasında teslim aşaması başlıyor. Görevliler, Folkart Vega sakinlerine ulaşarak, bir randevu günü belirlenmesi için görüşmeler yapıyor. Folkart sakinleri, konutlarını belirlenen randevu gününde teslim alıyor. Folkart bünyesindeki Forent Gayrimenkul ise uzman ekibiyle isteyen Folkart sakinlerine kiralama ve ikinci el satış hizmeti veriyor. ​​​​​​​

