Folkart'tan İzmir'de 600 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı

İSTANBUL (AA) - Folkart, İzmir'de 600 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceği gayrimenkul projesi için inşaat faaliyetlerine başladı.

Folkart açıklamasına göre, şirket, İzmir Yeni Kent Merkezi'nde hayata geçireceği yeni projesinde, benzeyen örnekler arasında, en büyük yeşil alanlardan birini konumlandıracak. Özel işlevler, anıt ağaçlar ve peyzaj ayrıntılarıyla donatılmış yeşil alanın toplamı 27 bin metrekare olacak.

Folkart'ın 50 bin metrekarelik alanda sürdürdüğü yeni yatırımda çalışmalar hızla ilerliyor. Yatırımda, kullanılması planlanan özel tanıtım ofisinin inşaatı da başladı. Örnek dairelerin de yer alacağı özel tanıtım ofisi tamamlandığında, satış süreci talep toplama aşamasıyla ilerleyecek.

Mimar Gökhan Altan Altuğ liderliğinde Tago Mimarlık imzası taşıyan projenin İzmir Körfezi manzarası bulunuyor. 330 bin metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip proje, kulvarında İzmir'in en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

Toplam 1.625 konut ve 70 ticari alandan oluşacak projede, çarşı, örnek yeşil alanlar, farklı işlevdeki yaşam merkezleri, dinlence, eğlence ve kültür noktaları, gastronomi mekanları, spor merkezleri, SPA ve havuzlar bulunacak.

- "İnşaat boyunca 5 bin kişiye istihdam sağlayacak"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, henüz ismi açıklanmayan dev projenin mimari çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Sancak, "Projenin inşaatı süresince 5 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak bu heyecanlı yolculuğa, özenle aylardır hazırlanıyoruz. Toplam 600 milyon dolarlık yatırımla, güzel İzmirimize çok yakışır, en üst çizgide bir proje ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce bitirip teslim ettikleri Folkart Vega'nın önceki projelerinde olduğu gibi, müşterilerine ve tüm yatırımcılara ciddi kazanç sağladığını kaydeden Sancak, "Proje alanında yer alacak tanıtım ofisimizin inşaatını başlattık, tamamlanınca talep toplamayla birlikte satışa yönelik ilk adım atılacak. Bu değerli yatırımın, İzmir için uğur getirmesini, projemizin kent siluetinde harika estetik duruşu ile yeni bir güzellik simgesi olmasını diliyorum. Sürprizlerimize hazır olun." değerlendirmesinde bulundu.

