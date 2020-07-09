Ford, araç içini dezenfektan yıpranmalarından koruyacak formülü araştırıyor

İSTANBUL (AA) - Ford, araç içi yüzeyleri dezenfektan sebepli yıpranmalardan koruyan formül üzerinde çalışıyor.

Ford açıklamasına göre, gündelik hayatta pandemi ile birlikte artan dezenfektan ve hijyen ihtiyacı, gün içinde temas edilen yüzeylerde aşınma ve yıpranmalara sebep olabiliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebi ile sürücü ve yolcular, dışarıdaki işlerini tamamlayıp araçlarına döndükten sonra ellerini çok daha sık dezenfekte ediyor.

Bu durum araç sahipleri ve yolcuların sağlığı için iyiyken, araç iç yüzeyler ve parçalar için yıpranma, aşınma gibi sorunları beraberinde getiriyor. Özellikle el dezenfektanlarındaki etanol gibi kimyasallar, yüzeylerle reaksiyona girebiliyor ve otomobillerin iç yüzeylerinde erken yıpranmalara ve kötü görüntülere neden olabiliyor.

Sorunu çözmek için harekete geçen Ford mühendisleri uzun zamandır araçlarda kullanılan malzemeler üzerinde yeni ürünler test ediyorlar. Yapılan testlerin sonucunda, otomobil iç yüzeylerin, neye maruz kaldıkları fark etmeksizin, iyi görünmeye devam etmesi için koruyucu kaplamaların kimyasal yapısının yeniden formüle edilebildiği görüldü.