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Ford Lease avantajlı araç kiralama hizmeti sunuyor

10.08.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ford Lease avantajlı araç kiralama hizmeti sunuyor

İSTANBUL (AA) - Ford Lease, Ford yetkili satıcılarına gelen küçük ölçekli KOBİ'ler, esnaf ve vergi levhası olan müşterilerine, ticari ve binek araçlar için uzun dönemli kiralama imkanı sağlıyor.

Ford Otosan açıklamasına göre, uçtan uca operasyonel kiralama hizmetinde öncü olan uluslararası filo kiralama şirketleri LeasePlan Türkiye ve Avis ile yürütülen iş birliği neticesinde her şey dahil operasyonel kiralama hizmeti sunan Ford Lease, müşterilerine araç kiralamada pek çok kolaylık yaratıyor.

Kiralama süresince MTV, bakım, muayene, hasar ve lastik değişim durumlarında tüm masrafları üstlenen Ford Lease, kaza veya arıza halinde yedek araç sağlayarak işlerin aksamasını engelliyor.

İşletme sermayesini kendi işleriyle ilgili yatırımlarında kullanmak isteyenler, Ford Lease ile hem dilediği Ford'u kullanabiliyor hem de kullandıkları aracın operasyonlarını da kapsayan eşit kira bedelleri ile sermayelerini koruyor.

Ford Otosan, Ford Lease ile şirketlerin iş yapış biçimlerini kolaylaştırıyor. Küçük KOBİ ve şahıs şirketleri, Ford bayilerinden öngördükleri kilometreleri belirleyerek 24-36 ve 48 aylık periyotlarda araç kiralayabiliyor. Ayrıca, kontrat bitmeden bir sonraki Ford için yenileme sürecini başlatan Ford Lease sayesinde müşteriler araçsız kalmıyor.

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