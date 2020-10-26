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Ford Otomotiv'den 2 milyar 268 milyon TL net kar

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.10.2020 19:32 | Son Güncelleme

Ford Otomotiv'den 2 milyar 268 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Ford Otomotiv Sanayi AŞ, yılın 9 ayında 2 milyar 268 milyon TL konsolide olmayan net kar elde etti.

Ford Otomotiv Sanayi AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şirket 2020 yılının 9 ayında şirket 2 milyar 267 milyon 706 bin TL konsolide olmayan net kar elde etti.

Ford Otomotiv Sanayi AŞ, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 342 milyon 707 bin lira konsolide olmayan net kar açıklamıştı.

Geçen yılın 3. çeyreğinde 454 milyon 419 bin TL konsolide olmayan net kar elde eden Ford Otomotiv Sanayi AŞ, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 358 milyon 269 bin TL konsolide olmayan net kar elde etti.

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