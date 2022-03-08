YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ford Otosan, "biyometrik imza" uygulaması ile iki yılda 300 ağacı kurtardı

Ford Otosan, "biyometrik imza" uygulaması ile iki yılda 300 ağacı kurtardı

08.03.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında hayata geçirdiği "biyometrik imza" uygulamasıyla müşterilerine dijitalleşmenin fırsatlarını ve teknolojik yenilikleri sunmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, çevreye verdiği önem ve sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında devreye aldığı "biyometrik imza" uygulaması ile yenilikçi olma vizyonunu her alanda müşterilerine sunarken, daha hijyenik olması ve az temas gerektiren satış-satış sonrası süreçlerinde de kağıt israfını engelleyerek, 2 yılda toplam 300 ağacı kurtardı.

Ford Otosan açıklamasına göre, kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerini çevreye ve topluma fayda sağlayan ürün ve hizmet sunma misyonuyla gerçekleştiren şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında hayata geçirdiği "biyometrik imza" uygulamasıyla müşterilerine dijitalleşmenin fırsatlarını ve teknolojik yenilikleri sunmaya devam ediyor.

Teknoloji konusundaki öncü misyonunu, sadece araç teknolojileri ile sınırlı bırakmayan Ford Otosan, dijitalleşme ve geleceğin teknolojilerine bugünden adapte olmaya ve müşterilerine fayda sunan uygulamalar yaratmaya devam ediyor. Ford Otosan’ın bu doğrultuda, satış ve satış sonrasındaki servis işlemleri dahil her türlü süreçte uyguladığı "biyometrik imza" ile müşterilerden daha önce ıslak imza alınması gereken formların dijitale taşınması çevresel etkiyi en aza indiriyor.

Satış ve satış sonrası hizmetlerde dijitalleşmenin fırsatlarını müşterilere kolaylık sağlamak üzere sunan şirket, yenilikçi olma vizyonunu her alanda uygulamaya önem gösteriyor. 2020 yılında devreye aldığı biyometrik imza uygulaması ile hem güvenilir hem de hızlı ulaşılabilir bir arşivleme sistemine sahip olan Ford Otosan, daha hijyenik olması ve az temas gerektiren satış-satış sonrası süreçlerinde de kağıt israfını engelleyerek, 2 yılda toplam 300 ağacı kurtarmayı başardı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği yağı açıklamasıKARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği yağı açıklaması
Eskişehir'de mevsimsel yağış bolluğu barajlardaki doluluk oranına yansıdıEskişehir'de mevsimsel yağış bolluğu barajlardaki doluluk oranına yansıdı

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:09
Yatsı
20:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında göğsü açıldı! Sunucular ne yapacağını şaşırdı

Canlı yayında göğsü açıldı! Sunucular ne yapacağını şaşırdı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Mesaisi bitmişti ama kaçamadı! Tuvaletini yaparken...

Mesaisi bitmişti ama kaçamadı! Tuvaletini yaparken...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.