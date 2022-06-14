Ford Otosan çalışanları, Elektrikli Araçlar Eğitim Programı ile geleceğe hazır

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonu doğrultusunda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği yaparak bir ilke imza atarak Ford Otosan çalışanlarına yönelik Elektrikli Araçlar Eğitim Programı'na başlıyor.

Ford Otosan açıklamasına göre, İTÜ ve Ford Otosan’ın ortaklaşa yürüteceği program, elektrikli araçlarla ilgili temel seviye ve üç farklı teknik seviyede ilerleyecek.

Öncesinde konusunda uzman İTÜ akademisyenlerine Ford Otosan’daki elektrikli araçlar ve batarya konusunda teknolojik gelişmeler ve iş güvenliği hakkında bilgi aktarımı yapılarak ortak bir dil oluşturulacak.

Yeni teknolojileri tasarlayıp üretirken çalışanlarını geleceğe hazırlayan Ford Otosan, otomotiv sektöründe elektrikli araç teknolojilerine geçişte çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Elektrikli araçların üretimi, batarya üretimi ve diğer elektrifikasyon konularında bugüne kadar öncü vizyonuyla büyük yatırımlar yapan Ford Otosan, Elektrikli Araçlar Eğitim Programı ile şirket içerisinde farkındalık yaratacak ve uzman yetenekler yetiştirecek.

- "Bu program ile çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Elektrikli Araçlar Eğitim Programı’nın Ford Otosan’ın otomotiv sanayisinin elektrikli dönüşümüne liderlik etme misyonunun bir sonucu olduğunu belirterek, bu program ile insan kaynağını geliştirme ve geleceğe hazırlama konusunda da öncülük edeceklerini ifade etti.

Özyurt, şunları kaydetti:

"Otomotivde elektrikli, bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerimizi hayata geçirirken İTÜ ile yürüttüğümüz iş birliği çerçevesinde üretime yatırım yaparken, çalışma arkadaşlarımızın kariyer süreçlerini destekleyerek sektörümüzde tasarım, ürün geliştirme ve üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle bugüne kadar hep topluma fayda sağlamayı amaçladık. Geleceğin teknolojilerini her zaman sektörümüzde öncü olarak müşterilerimizle buluşturduk. Otomotiv sektörünün gelecekte evrileceği noktaları herkesten önce öngörerek yatırım yapmaya, üretmeye ve çalışanlarımıza yetkinlikler kazandırmaya devam edeceğiz."

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 250 yıllık bilgi birikimine dikkati çekerek, “Üniversite-sanayi iş birliğinin ülkemizdeki en önemli örneklerini ortaya koyan İstanbul Teknik Üniversitesi, sanayileşmede üstlendiği lokomotif görevinin bilinciyle çalışmalarını farklı alanlarda disiplinler arası bir yöntemle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Program ile birlikte, elektrikli araç ve batarya teknolojileriyle ilgili bilgi birikimlerini ve saha deneyimlerini aktarmaya gayret edeceklerini ifade eden Koyuncu, "Alanla ilgili temel bilginin yanı sıra ileri seviye uzmanlık isteyen bilgileri de aktaracağımız bu program sayesinde hem sektörün güncel ihtiyaçlarını gözlemleyebilme imkânı elde edecek, hem de bir Ar-Ge merkezi olarak yeni teknolojiler üzerine birlikte çalışma ve düşünme fırsatı bulacağız." açıklamasında bulundu.

- Ford Otosan uzman havuzu yaratacak

Verilen bilgiye göre, uçtan uca bir yapı kurgulanıp, ürün geliştirme, tasarım, test, doğrulama, üretim, yeni projeler ve eğitim ile gelişim ekiplerinden görüş alınarak geliştirilen Elektrikli Araçlar Eğitim Programı ile Ford Otosan çalışanları, geleceğe hazır hale geliyor.

Temel seviyede elektrikli araç ve batarya teknolojilerine dair teknik ortak dil ve temel bilgiler anlatılırken mühendislere ve saha çalışanlarına yönelik 3 fazlı programda ise her seviye için farklı amaçlara yönelik eğitimler tasarlandı.

Elektrikli Araçlar Eğitim Programı’na göre katılımcılar Seviye 1’de elektrikli araçlar ve batarya sistemlerine dair ana kavramları öğrenecekler ayrıca tasarım, üretim aşamaları ve araç veri toplama hakkında bilgi sahibi olacak.

Seviye 2’de uzmanlığını derinleştiren katılımcılar, elektrikli araçlar ve batarya üzerinde test, doğrulama, tasarım ve elektrikli araç ve batarya üretim çalışmaları için eğitim alacaklar. Uzman havuzu yaratmayı ve yüksek lisans adayları oluşturmayı hedefleyen Seviye 3’te ise katılımcılar sistem mühendisliği, elektrikli makinalar, güç elektroniği ve araç termal yönetim sistemi alanlarında yetkinleşecek.

