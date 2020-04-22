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Ford Otosan çocukları 23 Nisan’ı evde de olsa coşkuyla kutluyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.04.2020 19:03 | Son Güncelleme

Ford Otosan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 100. yıl coşkusunu yaşatmak için çalışanlarının çocuklarının evlerinden katıldığı bir dizi program hazırlıyor - Ford Otosan çalışanlarının çocuklarının hazırladığı 23 Nisan şarkısı şirketin sosyal medya hesabından yayımlandı

İSTANBUL (AA) - Yetenekli Ford Otosan çocuklarının 23 Nisan şarkısını seslendirdiği video sosyal medya aracılığıyla tüm çocuklara armağan edildi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını eve taşıyarak, çalışanlarının çocuklarına coşku dolu bir bayram yaşatıyor.

“100 yıldır... Sen neredeysen, bayram orada!” mottosuyla gerçekleştirilen kutlamaların hazırlık aşamasında Ford Otosan çalışanlarının çocukları 23 Nisan şarkısını hep birlikte söyledi. Çocukların, evlerinde vokal olarak ya da enstrümanlarıyla seslendirdikleri şarkının kolaj videosu şirketin sosyal medya kanallarından paylaşıldı. Bu özel günde evde bulunan tüm çocuklar, 100. yıl kutlamalarının heyecanına dahil edildi.

Açıklamaya göre ayrıca, 23 Nisan gününde ise Ford Otosan sosyal ve spor kulüpleri çocuklara yönelik canlı online etkinlikler düzenleniyor. Ford Otosan’ın Kocaeli, Eskişehir ve İstanbul’daki tüm çalışanlarının çocuklarını bir araya getirerek gerçek bir bayram havası yaratılan etkinlikler arasında resim, spor, espor, kukla yapımı, bisiklet temel bakımı yer alıyor.

Firmanın 23 Nisan videosu, https://www.youtube.com/watch?v=NvO-h0\_2QjI&feature=youtu.be internet adresinden izlenebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ford Otosan

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