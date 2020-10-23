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Ford Türkiye ile e-spor heyecanı devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.10.2020 16:06 | Son Güncelleme

Ford Türkiye ile e-spor heyecanı devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Ford, Castrol Ford Team Türkiye ralli pilotlarının katılımı ile 1 Kasım Pazar günü e-spor ralli yarışı gerçekleştirecek.

Şirket açıklamasına göre, yıllardır destekçisi olduğu Castrol Ford Team Türkiye ralli takımı ile Avrupa Şampiyonluğu da dahil birçok başarıya sahip olan Ford, pandemi ile birlikte tüm dünyada giderek daha fazla ilgi çeken e-spora olan desteğini artırarak devam ettiriyor. E-sporu yakından takip eden Ford ve bu alanda çalışmalarını hızlandıran Castrol Ford Team Türkiye, 1 Kasım'da yeni bir yarış daha düzenleyecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ford'un katkıları ile gerçekleşen "19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı"nın ardından, 1 Kasım'da Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye'nin pilotları ile pist ve e-spor dünyasının ünlü isimlerini bir araya gelecek. Yarışta Castrol Ford Team Türkiye'nin ralli pilotları Murat Bostancı, Ali Türkkan, Ümit Can Özdemir, Emre Hasbay ve Can Sarıhan; e-spor oyuncuları Necati Akçay, Sinan Koç, Atakan Tarkan, Ozan Ülkügil ve Emir Aşarı ile mücadele edecek.

Yarış, 2005'ten bu yana Türkiye'de Formula 1 yarışlarını anlatan Serhan Acar'ın anlatımıyla ekranlara gelecek. Yorumcu olarak Yiğit Tezcan yer alacak. 1 Kasım Pazar günü saat 20:00'de gerçekleşecek yarış, Ford Türkiye YouTube kanalından canlı olarak da izlenebilecek.

"Geleceği Bugünden Yaşa" kapsamında birçok farklı mecrada yaptığı projelerle öne çıkan Ford, e-spor heyecanını Türkiye'de yaşatmak için yeni projeler gerçekleştiriyor. Uzun zamandır motor sporlarına destekle Türk sporuna önemli pilotlar kazandıran marka, ileriki dönemlerde e-spor dünyasına genç sporcular kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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