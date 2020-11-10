Formula 1 2021 takviminde Türkiye yok!

Pandemi nedeniyle 2020 sezonunda klasik takvimin dışına çıkan motorsporlarının 1 numaralı organizasyonu Formula 1, 2021 takvimini açıkladıç
Formula 1 CEO'su Chase Carey, şampiyonanın resmi podcast'ine 2021 takviminin ayrıntılarını anlattı.
Salgın tedbirleri nedeniyle bu sezon yarış ve pist sayısını azalttıklarını söyleyen Carey, ulaşımı kolaylaştırmak için Avrupa'da Grand Prix'lere yöneldiklerini belirtmişti.
İstanbul, İmola ve Mugello gibi tarihi özelliği olan yarışları 2021 takviminde düşünmediklerini ifade eden Carey, tam da dediğini yaptı ve Formula 1'in 2021 takviminde İstanbul'a yer vermedi
Açıklanan takvimde bir boşluk bırakıldı.
Güncellenen 2020 takvimiyle 9 yıl sonra Formula 1'e ev sahipliği yapacak İstanbul'daki Türkiye Grand Prix'si, 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. (AA)
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