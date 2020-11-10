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Formula 1 2021 takviminde Türkiye yok!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.11.2020 14:05 | Son Güncelleme

Formula 1, 2021 yarış takviminde Türkiye'ye yer vermedi.

Formula 1 2021 takviminde Türkiye yok!

Pandemi nedeniyle 2020 sezonunda klasik takvimin dışına çıkan motorsporlarının 1 numaralı organizasyonu Formula 1, 2021 takvimini açıkladıç

Formula 1 CEO'su Chase Carey, şampiyonanın resmi podcast'ine 2021 takviminin ayrıntılarını anlattı.

Salgın tedbirleri nedeniyle bu sezon yarış ve pist sayısını azalttıklarını söyleyen Carey, ulaşımı kolaylaştırmak için Avrupa'da Grand Prix'lere yöneldiklerini belirtmişti.

Formula 1 araçları İstanbul sokaklarındaFormula 1 araçları İstanbul sokaklarında

İstanbul, İmola ve Mugello gibi tarihi özelliği olan yarışları 2021 takviminde düşünmediklerini ifade eden Carey, tam da dediğini yaptı ve Formula 1'in 2021 takviminde İstanbul'a yer vermedi

Açıklanan takvimde bir boşluk bırakıldı.

f1 2021 takvim

Güncellenen 2020 takvimiyle 9 yıl sonra Formula 1'e ev sahipliği yapacak İstanbul'daki Türkiye Grand Prix'si, 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. (AA)

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