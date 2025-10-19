SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı ABD Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Berker İşleyen

ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 32.510 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Hollandalı pilotun 0.291 saniye arkasında yer alan Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.297 saniye gerisindeki Charles Leclerc (Ferrari) üçüncü sırayı aldı. Şampiyona lideri Oscar Piastri ise yarışa 6. cepten başlayacak.

Verstappen, tek bir takımla kazanılan pole pozisyonu sayısında (47) Ayrton Senna'yı geçerek üçüncü sıraya yerleşti. Bu alanda Lewis Hamilton, Mercedes ile kazandığı 78 pole pozisyonuyla ilk sırada yer alıyor.

ABD Grand Prix'si TSİ 22.00'te koşulacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'de alarm verildi! Tedesco özel olarak görüştüF.Bahçe'de alarm verildi! Tedesco özel olarak görüştü
G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi şov yaptı! 7 gollü maç...G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi şov yaptı! 7 gollü maç...
Anahtar Kelimeler:
Formula 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.