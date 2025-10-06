SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Formula 1’de pit penceresi nedir, stratejide nasıl belirlenir?

Formula 1 araç lastikleri özel olarak tasarlanır ve yarışlarda kritik öneme sahiptir. Lastik değişim sürecinde ideal zaman aralığı iyi saptanmalıdır. Pit penceresinde yapılan tercihler yarışın kaderini etkileyebilir.

Formula 1’de pit penceresi nedir, stratejide nasıl belirlenir?
Doğukan Bayrak

Formula 1 yarışlarının önemli belirleyicilerinden birisi lastiklerdir. Formula 1'de araçlar Pirelli tarafından üretilen lastikleri kullanır. Lastikler kendi arasında çeşitlenir. Kuru zemin lastikleri ideal zemin koşullarında kullanılan lastik türüdür. Pirelli yarışlarda 3 tür kuru zemin lastiği gönderir. Lastikler kendi arasında çok sert, sert ve orta olarak ayrılır.

Lastikte sertlik dayanıklılığı arttırıp hızı düşürürken yumuşak seviyeler yol tutuşu arttırıp lastik ömrünü kısaltmaktadır. Yağmurlu ve ıslak zeminlerde ise lastik etrafında oluşan suyun tahliyesi için oluklu bir yapıya sahiptir. Lastiklerin herhangi bir zeminde seçimi ve değiştirilmesi için pit penceresinin belirlenmesi gerekir.

Formula 1'de pit penceresi (pit window) nedir?

Formula 1'de araçlar pit stop alanına girerek lastiklerini değiştirilebilirler. Güvenlik açısından en az bir kez pit stopa girilmesi zorunludur. F1 pit penceresi de pit -stopa girmek için en uygun zamanın seçilmesidir. Lastik değişimi için pit penceresinin doğru belirlenmesi Formula 1 strateji seçimi açısından önemlidir. Bir anlamda zamana karşı yarış mevcuttur.

Sürücülerin yarışı sürdürdüğü her an lastiklerin aşınması anlamına gelir. Erken girilen pit stoplarda lastiklerin yarışın sonunu görememe ihtimali mevcuttur. Geç girilen durumlarda ise aracın yeni lastiklerinin ısınması gecikebilir ve pole ile aradaki fark açabilir.

Optimal pit penceresi lastik performansı ve pitte geçirilecek zaman kaybının dengede tutulduğu bir andır. Güvenlik araçlarının pist alanına girmesi genellikle en uygun pit penceresidir. Tüm araçların stabil bir hıza düştüğü anlarda pit kaybı etkisi oldukça düşüktür. Ancak yarış pozisyonu ile ilgili pit penceresi stratejileri doğru analiz edilmelidir.

Formula 1'de pit penceresi stratejide nasıl belirlenir?

Pit penceresi stratejisi tekli veya çift pit stop anlarında belirlenebilir. Lastik ömrü ana faktördür. Çift pit stop penceresinde takım sürücülerinin pozisyon olarak birbirine yakın olduğu bir anın seçilmesi gerekir. Lastik değişiminde optimal değer 10-20 saniyeyi geçmemelidir. Çift pitlerde yapılabilecek pit penceresi hatalarından "pit kuyruğu" sürücülerden birisi için yarışı fiilen bitirebilir. Tekli pit penceresi ise sürücünün bireysel pozisyonuna bağlı olarak "undercut (alttan kesme) veya "overcut (üstten kesme) ile belirlenir.

Sürücüler için pit penceresi aralığı geridelerse (undercut) lastiklerinin daha önceden ısınmasını sağlayacağı bir strateji üzerinden belirlenir. Öncü pozisyondaki sürücülere yönelik pit stopa girmeden birkaç tur daha yarışı götürmeyi (overcut) tercih edebilir. Bu strateji rakiplerin hamleleriyle dinamik olarak sonuç vermektedir.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı...FIFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı...
G.Saray'dan Beşiktaş derbisi için beklenmedik karar!G.Saray'dan Beşiktaş derbisi için beklenmedik karar!
Anahtar Kelimeler:
Formula 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.