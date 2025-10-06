Formula 1’de pit penceresi nedir, stratejide nasıl belirlenir?

Formula 1 yarışlarının önemli belirleyicilerinden birisi lastiklerdir. Formula 1'de araçlar Pirelli tarafından üretilen lastikleri kullanır. Lastikler kendi arasında çeşitlenir. Kuru zemin lastikleri ideal zemin koşullarında kullanılan lastik türüdür. Pirelli yarışlarda 3 tür kuru zemin lastiği gönderir. Lastikler kendi arasında çok sert, sert ve orta olarak ayrılır.

Lastikte sertlik dayanıklılığı arttırıp hızı düşürürken yumuşak seviyeler yol tutuşu arttırıp lastik ömrünü kısaltmaktadır. Yağmurlu ve ıslak zeminlerde ise lastik etrafında oluşan suyun tahliyesi için oluklu bir yapıya sahiptir. Lastiklerin herhangi bir zeminde seçimi ve değiştirilmesi için pit penceresinin belirlenmesi gerekir.

Formula 1'de pit penceresi (pit window) nedir?

Formula 1'de araçlar pit stop alanına girerek lastiklerini değiştirilebilirler. Güvenlik açısından en az bir kez pit stopa girilmesi zorunludur. F1 pit penceresi de pit -stopa girmek için en uygun zamanın seçilmesidir. Lastik değişimi için pit penceresinin doğru belirlenmesi Formula 1 strateji seçimi açısından önemlidir. Bir anlamda zamana karşı yarış mevcuttur.

Sürücülerin yarışı sürdürdüğü her an lastiklerin aşınması anlamına gelir. Erken girilen pit stoplarda lastiklerin yarışın sonunu görememe ihtimali mevcuttur. Geç girilen durumlarda ise aracın yeni lastiklerinin ısınması gecikebilir ve pole ile aradaki fark açabilir.

Optimal pit penceresi lastik performansı ve pitte geçirilecek zaman kaybının dengede tutulduğu bir andır. Güvenlik araçlarının pist alanına girmesi genellikle en uygun pit penceresidir. Tüm araçların stabil bir hıza düştüğü anlarda pit kaybı etkisi oldukça düşüktür. Ancak yarış pozisyonu ile ilgili pit penceresi stratejileri doğru analiz edilmelidir.

Formula 1'de pit penceresi stratejide nasıl belirlenir?

Pit penceresi stratejisi tekli veya çift pit stop anlarında belirlenebilir. Lastik ömrü ana faktördür. Çift pit stop penceresinde takım sürücülerinin pozisyon olarak birbirine yakın olduğu bir anın seçilmesi gerekir. Lastik değişiminde optimal değer 10-20 saniyeyi geçmemelidir. Çift pitlerde yapılabilecek pit penceresi hatalarından "pit kuyruğu" sürücülerden birisi için yarışı fiilen bitirebilir. Tekli pit penceresi ise sürücünün bireysel pozisyonuna bağlı olarak "undercut (alttan kesme) veya "overcut (üstten kesme) ile belirlenir.

Sürücüler için pit penceresi aralığı geridelerse (undercut) lastiklerinin daha önceden ısınmasını sağlayacağı bir strateji üzerinden belirlenir. Öncü pozisyondaki sürücülere yönelik pit stopa girmeden birkaç tur daha yarışı götürmeyi (overcut) tercih edebilir. Bu strateji rakiplerin hamleleriyle dinamik olarak sonuç vermektedir.