Formula 1’de pit stratejisi nedir, nasıl belirlenir?

Formula 1 strateji oluşturma süreci yarıştan haftalar veya aylar öncesinden başlamaktadır. Stratejiler araç mekanizması, kullanılacak donanımlar, yarış günü hava durumu, pist ve zemin koşullarına dek en ince ayrıntısına dek planlanır. FIA tarafından belirlenen sezon fikstürüne göre tahmini bir hazırlık süreci mevcuttur.

Öte yandan yarışlar dinamik bir süreçtir. Formula 1'de yarışın hazırlığı ne olursa olsun yarış anında öngörülmesi zor birçok faktör vardır. Bunlar arasında; rakiplerin taktikleri, yarış anında gerçekleşen durumlar, kazalar, güvenlik uygulamaları ve ani değişen hava/zemin koşulları sayılabilir. Bu sebeple zaferin anahtarı yarış anında gerçekleştirilen pit stratejileri olabilmektedir.

Formula 1'de pit-stop stratejisi nedir?

Pit-stop taktikleri sürücülerin yarış sırasında takımlarına ayrılan bakım alanına girmeleri üzerine yapılan planlamadır. FIA tarafından her yarışta en az 2 farklı lastik türevi kullanılma zorunluluğu mevcuttur. Bu sebeple sürücüler her yarış en az 1 kez lastik değişimi için pit-stop alanına girerler. Formula 1 araçlarında lastikler yarışın belirleyici aktörlerindendir. Lastiklerin ısınıp yol tutuşunu sağlaması gerekliyken ısınma lastiklerin aşırı yıpranmasına da sebep olur. Aradaki geçiş sürecinde karar alımı kritiktir. Cesaret ve rasyonellik arasında pit-stop stratejisi belirlenir.

Formula 1'de pit-stop stratejisi nasıl belirlenir?

F1 pit stratejisi yarışın gidişatı, aracın ve pistin durumuna göre belirlenir. Sürücüler için tek pit zorunludur. Çift pit stratejisi genellikle yarış stratejisinin belirleyici olduğu anlardır. Üç ve üzeri çoklu pit anları ise çoğunlukla ıslak zeminlerde kullanılan kaotik yarışlarda gerçekleştirilir. Diğerlerine göre seyrek gerçekleşir. Sürücüler pit-stopa çoğunlukla araçlarının durumuna göre girme kararı alırlar. Lastiklerin ısınma durumu ve yarıştaki gidişatı göz önünde bulundurulur. Güvenlik aracı ve sanal güvenlik aracı anları ise fırsat anlarıdır. Bütün sürücüler yavaşladığı için pit süresindeki kayıp önemsiz hale gelmektedir.

Rakiplere odaklı pit stratejisinde ise iki taktik önemlidir. Bunlardan ilki "undercut (alttan kesme) stratejisidir". Yarışta arkada olan sürücü erken pite girerek yeni lastiklerinin öndeki rakibine göre daha erken ısınmasını hedefler. Bu yöntemle birkaç tur içerisinde öne geçmeyi amaçlar. Önde olan aracın uyguladığı yöntem ise "overcut (üstten kesme) stratejisidir. Öndeki sürücü pit alanına daha geç girerek farkı mevcut lastikleriyle olabildiğince açmayı hedefler. Lastiklerin aşırı yıpranması söz konusu olursa bu strateji ters tepebilmektedir.