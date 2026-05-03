Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Miami Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

Cevdet Berker İşleyen

ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde bugün gerçekleştirilecek Miami Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 27.798'lik derecesiyle Çin ve Japonya'nın ardından Miami'de üst üste üçüncü pole pozisyonunu kazandı.

Antonelli'nin 0.166 saniye gerisindeki Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.345 saniye farkla Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı aldı.

Miami Grand Prix'sine bugün TSİ 23.00'te start verilecek.

