Aylar önce söylemişti! Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı: Ünlü astrologun şampiyonluk kehaneti ortalığı karıştırdı

Süper Lig’de alınan son sonuçlarla Galatasaray kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Samsunspor'a 4-1 mağlup olurken Fenerbahçe Başakşehir'i 3-1 yenerek Sarı-Kırmızılılar'la olan puan farkını 4'e düşürdü. Şampiyonluk yarışında dengeler hızla değişirken, zirvedeki farkın azalması sonrası Astrolog Can Aydoğmuş'un kehaneti gündem oldu.

KEHANET YENİDEN GÜNDEMDE

Daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray son iki maçını kaybedecek ve sürpriz bir şekilde Fenerbahçe şampiyon olacak." ifadelerini kullanan Can Aydoğmuş’un sözleri, son haftadaki sonuçların ardından tekrar konuşulmaya başlandı. Özellikle sarı kırmızılı ekibin aldığı mağlubiyet, bu öngörüyü yeniden tartışmaya açtı.

ZİRVEDE FARK ERİDİ

Galatasaray’ın dün sahadan yenilgiyle ayrılması ve Fenerbahçe’nin haftayı galibiyetle kapatması sonrası puan farkı 4’e kadar düştü. Bu gelişme, şampiyonluk yarışında heyecanı zirveye taşırken, kalan haftalar öncesinde rekabeti daha da kızıştırdı.

NEFES KESEN YARIŞ

Sezonun son bölümüne girilirken iki takım arasındaki mücadele giderek daha kritik bir hal alıyor. Puan farkının azalmasıyla birlikte her maçın önemi katlanırken, futbol kamuoyu gözünü kalan karşılaşmalara çevirmiş durumda. Aydoğmuş’un iddiasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merakla takip ediliyor.