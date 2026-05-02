Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia! "Gece aleminden kalmış!"

Galatasaray Samsun'da 4-1'lik şok skorla dağıldı! Zirvede puan farkı Fenerbahçe ile 4'e inerken, gazeteci Levent Tüzemen futbolcuları "Gece alemi" ile suçladı.

Burak Kavuncu

Süper Lig'de şampiyonluk turu atmak için Samsun’a giden Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek sarsıcı bir hezimetle karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etmeyi beklediği gecede Karadeniz ekibine 4-1 mağlup olarak hem kupayı erteledi hem de ağır bir rekorun altına imza attı.

SAMSUN’DA ŞAMPİYONLUK TURU DEĞİL, HEZİMET! GALATASARAY PARAMPARÇA OLDU

Galatasaray Şampiyonluk için sahaya çıktığı Samsunspor deplasmanında 4 gollü şoku yaşadı. Samsunspor karşısında alınan 4-1'lik yenilgiyle Okan Buruk dönemi rekorları altüst olurken, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle zirve yarışı alev aldı.

LEVENT TÜZEMEN’DEN ŞOK İDDİA: "GECE ALEMİNDEN KALMIŞLAR"

Usta yorumcu Levent Tüzemen, maç sonu canlı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Yenilginin faturasını futbolculara kesen Tüzemen şunları söyledi...

Levent Tüzemen: "Bu mağlubiyet Okan Buruk üzerinden okunmaz. Futbolcular gece aleminden kalmış. Hayaller şampiyonluk turu, gerçekler Samsunspor'un 4-1'lik galibiyeti. Galatasaray, bu sene 4 golü bir tek Liverpool'dan yemişti. Galatasaray şampiyon olursa, 26. şampiyonluğa geçecek tarihi bir rezalet!

Bu ağır bir yenilgi oldu. Galatasaray şampiyon olur yine, bu ayrı konu. Galatasaray şampiyon olsa bile tarihe geçecek ağır bir yenilgi. Bu sene şampiyon olsa bile en kötü sezonu oldu bu. 4. yenilgi oldu."

OKAN BURUK DÖNEMİNİN EN AĞIR GECESİ

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihindeki en farklı mağlubiyetini Samsun deplasmanında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, sadece mağlubiyet almadı; aynı zamanda Buruk döneminde kalesinde ilk kez bir lig maçında 4 gol görme şokuyla sarsıldı. Samsunspor ise bu sonuçla Galatasaray rekabetindeki en farklı galibiyetine imza atarak tarih yazdı.

MOUANDILMANDJI'DEN EFSANE BAŞARI! HEM CİMBOM’U HEM KANARYA’YI YIKTI

Maçın kahramanı Marius Mouandilmadji, Galatasaray filelerini iki kez sarsarak sezona damga vurdu. Başarılı forvet, aynı sezon içerisinde hem Galatasaray’a hem de Fenerbahçe’ye bir maçta 2 gol birden atan Süper Lig tarihindeki ilk futbolcu olma unvanını ele geçirdi.

PUAN FARKI 4’E İNDİ: ZİRVEDE YANGIN VAR

Galatasaray'ın 4-1 mağlup olduğu saatlerde Fenerbahçe, Başakşehir’i 3-1 ile geçerek hata yapmadı. Bu sonuçlarla iki dev arasındaki puan farkı 4'e kadar geriledi. Ligin son haftalarına girilirken şampiyonluk kutlaması bekleyen Galatasaray taraftarı, büyük bir kabusla evine döndü.

MS
Samsunspor
4 - 1
Galatasaray

