Formula 1 nedir, kuralları nelerdir?

Sporseverler açısından heyecan ve adrenalin özel bir yere sahiptir. Formula 1 yarışlarının da yüksek teknolojiye sahip araçlarla yüksek hızlara ulaşması motor yarışları arasında popüler bir yere sahip olmasını sağlamaktadır.

Spor türleri kendi arasında çeşitlenir. Bazı türler geleneksel sporların modernize edilmiş halleri iken modern imkanlarla üretilen türler de mevcuttur. Sporun net bir tanımı yoktur. Çünkü spor içeriğinde felsefesi, doğası, işlevi ve anlamıyla bütüncül bir olgudur. Türleri de genellikle ortaya konma şekilleriyle ayırt edilir. Spor türleri kendi alt gruplarında çeşitli branşlara ayrılabilir. Genel kaide amatör seviyeden ilerleyerek teknik, taktik ve organizasyon açısından profesyonel bir seviyeye ulaşmasıdır.

Ekstrem sporlar da görece daha riskli veya doğal sınırların çeşitli araçlarla zorlandığı spor türleridir. Ekstrem spor anlamı, uygulanma biçimi, müsabaka koşulları ve yarış ekipmanları/araçlarının özel olarak tasarlandığı organizasyonlardır. Formula 1 de FIA tarafından "motor sporları" arasında etiketlense de içerik, araç ve yarış şartları açısından ekstrem sporlar arasında görülebilmektedir.

Formula 1 nedir?

Formula 1, tek kişilik motorlu araçlarla yapılan, dünyanın en hızlı motorlu taşıt sporları arasında yer alan organizasyonudur. Formula 1'de araçlar yarış sırasında 350km/saat hıza ulaşabilir. Kuralları "Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)" tarafından belirlenmektedir. Formula 1 sezonluk olarak düzenlenir ve yarışları "Grand Prix" olarak anılır.

Formula 1 sezonlarında "10 adet" takım yer alır. Her takım 2 asli pilota (sürücü) sahiptir. Yedek sürücüler sakatlık durumuna göre asli olanlarla yer değiştirebilir. Sezonda 20-24 farklı şehirde GP'ler gerçekleştirilir. Her şehrin pist özelliği birbirinden farklıdır. Ayrıca yarış günlerindeki mevcut hava ve zemin koşulları da yarışlardaki öngörülemezliği arttırarak heyecan faktörünü yükseltir.

Formula 1'de "Başarı üçgeni" tanımı

Hem pistlerin hem koşulların değişken olması, araç mekaniği ve yarış stratejilerini denklemin içerisine dahil eder. Böylelikle yarışlar sürücü, mekanik bölümdeki mühendis kadro ve kenardaki pit ekibi üçgeni etrafında şekillenir. Başarıya giden formül, teknik ve mekanik açıdan üstün araçların etkili bir strateji ve pilotun sürüş yetenekleriyle birleşmesidir. Kısaca iyi araç, güçlü destek ve yetenekli pilot zafere giden anahtardır.

Formula 1 kuralları nelerdir?

Formula 1 yarışlarındaki amaç, en hızlı sürece yarışı tamamlamaktadır. Yarışlar "yarış haftalarında" düzenlenir. Yarış haftaları, cuma ve cumartesi günleri 2-3 seanslık serbest antrenmanlarla başlar. Cumartesi günleri pilotların yarıştaki başlangıç sıralamasının belirlendiği "sıralama yarışı" yapılmaktadır. Yarış günü ise genellikle pazar günleridir. Yarış uzunluğu yaklaşık 300 km mesafeye sahiptir.

Araçların kullanabileceği donanım ve ekipmanlar FIA tarafından belirlenir ve kontroller sağlanır. Lastikler özel olarak üretilen yarış lastikleri olmak zorundadır. Yakıt türlerinde izin verilenler haricinde güçlendirilmiş formüller kullanmak yasaktır ve ağır yaptırımları vardır. Araçlar yarışa kısa bir süre kala "Parc Ferme" alanına girerler. Bu noktadan sonra küçük değişiklikler haricinde modifikasyonlara izin verilmez ve FIA görevlisinin gözetimine girer.

Formula 1'de güvenlik aracı ve sanal güvenlik aracı kuralı nedir?

Formula 1 yarışlarında "güvenlik aracı" ve "sanal güvenlik aracı" sistemleri mevcuttur. Pistte bir sorun olduğu vakitlerde uyarı ışıkları yanar ve araçlar güvenlik tedbirlerine uymak zorunda bırakılır. Güvenlik aracı fiziki bir aracın piste girmesidir. Sanal güvenlik aracıysa yarış şartlarının kontrollü olarak düzenlenmesidir. İkisine de uyulması zorunludur.

Formula 1'de yarış içerisinde birçok kural güvenlik veya parkur özelliği gibi kural mevcuttur. Kurallara uymayan pilotlar süre cezası veya diskalifiye kararı alırlar.

