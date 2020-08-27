YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Forum Diyarbakır hijyen kuralları kapsamında okuma alanları oluşturdu

Forum Diyarbakır hijyen kuralları kapsamında okuma alanları oluşturdu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.08.2020 09:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır hayata geçirdiği projelerle müşterilerine en iyi hizmeti vermeye devam ediyor.Kentin mimari yapısından esinlenerek tasarlanıp inşa edilen Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi 55 bin metrekarelik kiralanabilir alanı ile dünya markalarına ev sahipliği yapıyor.

Diyarbakır’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır hayata geçirdiği projelerle müşterilerine en iyi hizmeti vermeye devam ediyor.
Kentin mimari yapısından esinlenerek tasarlanıp inşa edilen Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi 55 bin metrekarelik kiralanabilir alanı ile dünya markalarına ev sahipliği yapıyor. Bölgede ilkleri hayata geçiren Forum Diyarbakır hijyen kurallarını dikkate alarak oluşturduğu okuma alanı ile ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Hijyen kurallarına uyularak oluşturulan okuma alanları alışveriş merkezine gelen müşteriler tarafından da yoğun ilgi görüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da korona virüse karşı ek tedbirler
Adana’da korona virüse karşı ek tedbirler
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Tosya’da D-100 karayoluna EDS kurulacak
Tosya’da D-100 karayoluna EDS kurulacak
Kastamonulu üreticiler, “Kontrplak sektörü, Türkiye’nin talebini karşılayacak durumda”
Kastamonulu üreticiler, “Kontrplak sektörü, Türkiye’nin talebini karşılayacak durumda”
Mezitli’ye yeni bir çocuk gündüz bakımevi daha yapılıyor
Mezitli’ye yeni bir çocuk gündüz bakımevi daha yapılıyor
Erdek Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı
Erdek Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:11
Sabah
05:38
Öğle
12:26
İkindi
16:07
Akşam
19:04
Yatsı
20:24
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı
Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Silvan Adliyesi'nden Milli Eğitim'e Destek
Silvan Adliyesi'nden Milli Eğitim'e Destek
Diclekent Köprülü Kavşağı’nın yapımına başlandı
Diclekent Köprülü Kavşağı’nın yapımına başlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.