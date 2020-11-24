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Forum Erzurum AVM’ye TSE güvenli hizmet belgesi

ERZURUM HABERLERİ  | 24.11.2020 15:21 | Son Güncelleme

Forum Erzurum Alışveriş Merkezinde hijyen ve toplum sağlığı kriterlerinin karşılandığı, TSE tarafından verilen “COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” ile tescillendi.Forum Erzurum AVM’nin “güvenilir, salgından etkilenmeyen ve hijyenik” çalışma ve alışveriş ortamları sunduğu böylece belgelenmiş oldu.COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ile resmi makamların yönergeleri doğrultusunda her türlü tedbirin alındığı Forum Erzurum AVM’de sağlık ve hijyen standartları, “TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” ile tescillendi.

Forum Erzurum AVM’ye TSE güvenli hizmet belgesi

Forum Erzurum Alışveriş Merkezinde hijyen ve toplum sağlığı kriterlerinin karşılandığı, TSE tarafından verilen “COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” ile tescillendi.
Forum Erzurum AVM’nin “güvenilir, salgından etkilenmeyen ve hijyenik” çalışma ve alışveriş ortamları sunduğu böylece belgelenmiş oldu.
COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ile resmi makamların yönergeleri doğrultusunda her türlü tedbirin alındığı Forum Erzurum AVM’de sağlık ve hijyen standartları, “TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” ile tescillendi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile TSE’nin ortaklaşa başlattığı, alışveriş merkezlerine güvenli alışveriş sertifikası verilmesi ve belgelendirme çalışmaları kapsamında yapılan başvuru sonucunda, TSE’nin belirlediği hijyen ve toplum sağlığı kriterlerini karşıladığı belirlenen Multi Turkey bünyesindeki; Forum Erzurum AVM, “TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazandı.
Böylece Forum Erzurum AVM’nin “güvenilir, salgından etkilenmeyen ve hijyenik” çalışma ortamları oluşturmak amacıyla TSE tarafından hazırlanan kılavuzdaki koşulları yerine getirdiği, sağlıklı ve güvenli bir alışveriş ve yaşam ortamı sunduğu tescillenmiş oldu.

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