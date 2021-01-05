Forum Erzurum’da sanata destek devam ediyor

Forum Erzurum Alışveriş Merkezi, Çanakkale Savaşları’nı konu alan “Çanakkale Müzesi ve Fotoğraf Sergisi”ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Forum Erzurum Alışveriş Merkezi, Çanakkale Savaşları’nı her yaştan insanın ilgisini çekecek “Çanakkale’den Cumhuriyete Tarihi Objeler Müzesi ve Fotoğraf Sergisi” ile ziyaretçilerinin sanatla iç içe bir gün geçirmesini sağlıyor.

Türkiye’yi dolaşan Çanakkale Müzesi ve Fotoğraf Sergisi, 6-14 Ocak 2021 tarihleri arasında Forum Erzurum’da yerini alacak. Çanakkale ruhunun savaştan kalma malzemeler ve fotoğraflarla sunulan sergide savaş zamanında kullanılan gerçek malzemeler, döneme ait üniformalarla giydirilmiş askerler, Çanakkale’yi yansıtan yapılarla ilgili maketler ve 100 yıl öncesinin fotoğrafları yer alıyor.

Ziyaretçilere uzman rehberler anlatımlarıyla eşlik edecek. Ayrıca çocuklar ve gençler de dönemi yansıtan maketleri ve Çanakkale kahramanlarını sevdirerek öğretecek çizgi romanları ve kutu oyunlarını müze alanında bulabilecekler.

