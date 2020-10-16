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Forum katlı kavşağının temeli atılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 16.10.2020 10:49 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı çerçevesinde hayata geçirmeyi planladığı Forum katlı kavşağının temeli atılıyor.

Forum katlı kavşağının temeli atılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı çerçevesinde hayata geçirmeyi planladığı Forum katlı kavşağının temeli atılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in geçen hafta müjdesini verdiği proje tamamlandığında Mersin trafiği de önemli ölçüde rahatlayacak.
Mersin’in trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Cadde, hayata geçirilecek yeni Forum Katlı Kavşağı Projesi ile rahat bir nefes alacak. Sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde araç sayısının pik yaptığı ve trafiğin en yoğun olduğu saatlerde sürücüler ve yayalar için çileye dönen trafik sorunu yeni kavşak ile çözüme kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Forum katlı kavşağı, Mersin’in ulaşımda refah seviyesine ulaşması noktasında belirlenen önemli katlı kavşak projelerinden biri olacak.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından 24 Eylül 2020 tarihinde “Mersin Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan muhtelif caddeler, bulvarlar ve sokaklar ile kırsal grup yollarında alt yapı, üst yapı ve sanat yapıları ve yol yapımı İşi” ihalesine çıkılmış, 13 Ekim’de yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştı. Yüklenici firmanın sözleşmeyi imzalaması ile birlikte söz konusu katlı kavşak yapım işinde projenin arazi üzerinde aplikasyon çalışmaları başladı. Bu çalışmaların bitmesinin ardından katlı kavşak yapım çalışmalarına başlanacak. Forum katlı kavşağının toplam proje uzunluğu doğu batı istikametinde 700 metre olarak belirlendi. Projenin başlangıç ve bitiş toplam kapalı kesit uzunluğu 66,20 metre, yan yollar dahil toplam genişlik 35 metre, kapalı kısım genişliği 16 metre, giriş çıkış genişlikleri 26 metre olacak. Proje yapımında, 58 adet farklı ebatlarda kiriş, 417 adet farklı çaplarda forekazık kullanılacak.
Çalışmalar başlamadan önce Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Cadde kesişimi araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergahları kullanmak isteyen sürücülerin Çatı Kavşağı ve Cam Spor Kavşağı ile bu kavşaklara bağlı alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri sürücüler için kentin belirli noktalarına uyarıcı bilgi yön levhaları yerleştirecek.

Forum katlı kavşağının temeli atılıyor

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