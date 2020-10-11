YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Foseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Foseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.10.2020 12:51 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, foseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı.

Burhaniye ilçesinde, foseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı. Köpek kurtarma operasyonu, belediye şantiyesi arkasındaki alanda gerekleşti.
Edinilen bilgiye göre, belediye şantiyesi arkasındaki foseptik çukurundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gömeç İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, köpeği yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyudan çıkardı. Yapılan kontrolde yara almadığı belirlenen köpek, doğal ortama salındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayserispor’un geleceği minikler
Kayserispor’un geleceği minikler

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
13:00
İkindi
16:10
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazar

Balkan Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Yörükoğlu Eczanesi
Merkez
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Ardıç Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Burhaniye’de uzaktan eğitime internet engeli
Burhaniye’de uzaktan eğitime internet engeli
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.