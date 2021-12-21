Foto muhabiri Ozan Sağdıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

"Devlet Sanatçısı" unvanlı duayen foto muhabiri Ozan Sağdıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sağdıç, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Anton Brink'in "Uyuyan yanardağ faaliyete geçti" başlıklı fotoğrafını oylayan Sağdıç, "Yaşam" kategorisinde Fabio Teixeira'nın "Mezarlıkların çocuk işçileri" "Spor" kategorisinde ise Dmitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylamada yer alan tüm fotoğrafların özenle seçildiğini ve çok kaliteli olduğunu vurgulayan Sağdıç, AA'yı ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Fotoğraf oylaması, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

