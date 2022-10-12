YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut "Ustalar" sergisinde 41 ismin portresini sanatseverlerle buluşturdu

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut "Ustalar" sergisinde 41 ismin portresini sanatseverlerle buluşturdu

12.10.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut "Ustalar" sergisinde 41 ismin portresini sanatseverlerle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Mehmet Turgut, dededen babaya, babadan oğula geçen 3 kuşaklık fotoğrafçılık yolculuğunun 25. yılını "Ustalar" projesiyle kutladı.

Birbirinden usta oyuncu, akademisyen, ressam, müzisyen, gazeteci, fotoğrafçı, yazar ve edebiyatçının fotoğraflarından oluşan sergi, Emaar'ın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Fotoğrafçılığa babası Ahmet Turgut'un 1971'de Ankara'da kurduğu Stüdyo Büyük'te adım atan ve üç kuşaktır devam eden aile mesleğinde 25 yılı geride bırakan ödüllü fotoğrafçı Mehmet Turgut'un çektiği zamansız portreler, Emaar'da 12 Kasım akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Sergide, fotoğrafların edisyon baskılarının satışlarından elde edilecek gelirle ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde açılan "Yarının Ustaları" başlıklı burs fonuna yapılacak bağışlarla, güzel sanatlar ve gastronomiyle ilgili bölümlerde okuyan gençlerin eğitimlerine destek sağlanacak.

Turgut, sergisinde 41 ismin portresini sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergide fotoğrafı bulunan usta isimler arasında Adnan Çoker, Ahmet Turgut, Ara Güler, Arif Keskiner, Aydın Boysan, Cahit Berkay, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Erdal Beşikçioğlu, Ergin İnan, Erkan Can, Erkin Koray, Erol Büyükburç, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Haldun Dormen, Haluk Bilginer, İlber Ortaylı, Leman Sam, Mehmet Ali Birand, Mehmet Güreli, Menderes Samancılar, MFÖ, Muazzez İlmiye Çığ, Murathan Mungan, Mustafa Alabora, Mücap Ofluoğlu, Nebahat Çehre, Nejat Yavaşoğulları, Rasim Öztekin, Rutkay Aziz, Seyfi Dursunoğlu, Şemsi İnkaya, Şener Şen, Tuncel Kurtiz, Yaşar Kemal, Yetkin Dikinciler, Yıldız Kenter ve Zeynep Oral yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Medipol Başakşehir-RFS maçına doğruMedipol Başakşehir-RFS maçına doğru
Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde depremOsmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Turgut emaar sergi

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:56
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.