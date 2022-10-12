Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut "Ustalar" sergisinde 41 ismin portresini sanatseverlerle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Mehmet Turgut, dededen babaya, babadan oğula geçen 3 kuşaklık fotoğrafçılık yolculuğunun 25. yılını "Ustalar" projesiyle kutladı.

Birbirinden usta oyuncu, akademisyen, ressam, müzisyen, gazeteci, fotoğrafçı, yazar ve edebiyatçının fotoğraflarından oluşan sergi, Emaar'ın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Fotoğrafçılığa babası Ahmet Turgut'un 1971'de Ankara'da kurduğu Stüdyo Büyük'te adım atan ve üç kuşaktır devam eden aile mesleğinde 25 yılı geride bırakan ödüllü fotoğrafçı Mehmet Turgut'un çektiği zamansız portreler, Emaar'da 12 Kasım akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Sergide, fotoğrafların edisyon baskılarının satışlarından elde edilecek gelirle ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde açılan "Yarının Ustaları" başlıklı burs fonuna yapılacak bağışlarla, güzel sanatlar ve gastronomiyle ilgili bölümlerde okuyan gençlerin eğitimlerine destek sağlanacak.

Turgut, sergisinde 41 ismin portresini sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergide fotoğrafı bulunan usta isimler arasında Adnan Çoker, Ahmet Turgut, Ara Güler, Arif Keskiner, Aydın Boysan, Cahit Berkay, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Erdal Beşikçioğlu, Ergin İnan, Erkan Can, Erkin Koray, Erol Büyükburç, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Haldun Dormen, Haluk Bilginer, İlber Ortaylı, Leman Sam, Mehmet Ali Birand, Mehmet Güreli, Menderes Samancılar, MFÖ, Muazzez İlmiye Çığ, Murathan Mungan, Mustafa Alabora, Mücap Ofluoğlu, Nebahat Çehre, Nejat Yavaşoğulları, Rasim Öztekin, Rutkay Aziz, Seyfi Dursunoğlu, Şemsi İnkaya, Şener Şen, Tuncel Kurtiz, Yaşar Kemal, Yetkin Dikinciler, Yıldız Kenter ve Zeynep Oral yer alıyor.

