YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Fotoğraf sosyal mesafeli, ziyaret sıcak ve samimi

Fotoğraf sosyal mesafeli, ziyaret sıcak ve samimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

Develi Kaymakamı Murat Duru, devlet-millet kaynaşmasını yaşatmak için Derebaşı ve Çadıryeri mahallelerini İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte ziyaret etti.İlçe merkezinden uzaklığı 55 kilometre olan Derebaşı ve Çadıryeri mahallelerini ziyaret eden Develi Kaymakamı Murat Duru “Develimizin en uzak mahallelerinden Derebaşı ve Çadıryeri Mahalle muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı İlçe Jandarma Komutanımız ile beraber ziyaret ettik.

Fotoğraf sosyal mesafeli, ziyaret sıcak ve samimi

Develi Kaymakamı Murat Duru, devlet-millet kaynaşmasını yaşatmak için Derebaşı ve Çadıryeri mahallelerini İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte ziyaret etti.
İlçe merkezinden uzaklığı 55 kilometre olan Derebaşı ve Çadıryeri mahallelerini ziyaret eden Develi Kaymakamı Murat Duru “Develimizin en uzak mahallelerinden Derebaşı ve Çadıryeri Mahalle muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı İlçe Jandarma Komutanımız ile beraber ziyaret ettik. Ziyarette vatandaşlarımızla sıcak ve samimi sohbetle birlikte mahallemizin sorunlarını dinledik" dedi.
Kaymakam Duru, "Vatandaşlarımızla görüş alışverişinde bulunarak onların sorunlarını dinledik. Her zaman olduğu gibi koronavirüs sürecine rağmen gerekli tedbirlerimizi alarak Devlet- millet kaynaşmasının, sevgisinin, saygısının, birlik ve beraberliğinin en güzel örneğini vermeye çalıştık” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:44
İkindi
16:39
Akşam
20:12
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.